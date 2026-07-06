澳洲與斐濟簽署防衛協議　中國同日太平洋試射潛射戰略導彈

澳洲與斐濟7月6日簽署一份主要防衛協議，承諾在其中一方若遭攻擊時提供援助。而中國海軍同日宣布向太平洋試射潛射戰略導彈，並準確落入預定海域。



路透社報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）到斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）見證簽署和平海洋聯盟（Ocean of Peace Alliance ）簽署儀式後，一同會見傳媒。

阿爾巴尼斯表示，有關協議推動相互防衛承諾，而且正值雙方有此需要的一刻。他提到，假如斐濟遭外來勢力攻擊，澳洲將全力捍衛斐濟及其主權。

圖為2026年7月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）到斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）見證簽署和平海洋聯盟（Ocean of Peace Alliance ）。（AAP/Mick Tsikas via REUTERS）

報道提到，協議內容規定簽署國就安全威脅進行諮詢，並在其中一方遭攻擊時，應對共同危機。而澳洲去年與巴布亞新畿內亞簽署類似防衛條約，當中的條文提到，其他太平洋國家假如可以進一步擴大條約原則和目的，以及為太平洋安全作出貢獻，就可能獲邀加入。新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）6日已表明有意加入協議。

有關聯盟的推出正值中國有太平洋地區擴大經濟影響力及加強與區內國家的安全合作，澳洲方面稱有意透過與太平洋國家促成安全及防衛協議，以減少中國的影響力。

圖為2026年7月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）到斐濟首都蘇瓦（Suva），與斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）見證簽署和平海洋聯盟（Ocean of Peace Alliance ）。（AAP/Mick Tsikas via REUTERS）

北京方面曾批評澳洲的太平洋安全協定，但蘭布卡認為，不認為中國反對今次協定，強調協議對斐濟和中國，以及澳洲和中國的關係，並重申在過往表明，「你的敵人不一定是自己的敵人」。

而在澳洲與斐濟簽署防衛協議的同一天，中國海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。

圖為中國海軍094型戰略核潛艇。（鼎盛軍事）

聲明指，此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。澳洲、新西蘭、日本及巴布亞新畿內亞等國家已經接獲通知。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）認為，事件損害太平洋地區的穩定；新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）則對事件表達憂慮。