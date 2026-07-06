世界盃｜韓國足協主席鄭夢奎辭職　稱為所有不足負責

韓國足球協會（KFA）7月6日表示，主席鄭夢奎主持完最後一次會議後提交辭呈，卸下長達13年5個多月的職務。鄭夢奎原任期至2029年，此番提前卸任令外界認為旨在平息近期爭議，恢復足協正常運作。



鄭夢奎宣布：「現在我卸任主席職務，將重新成為一名熱情的足球迷，為韓國足球加油助威。我相信韓國足球一定能夠克服重重困難，像以往一樣再次騰飛。」

同時，鄭夢奎坦誠致歉，表示自己始終為韓國足球發展和榮譽邁進，但其間也曾讓國民深感失望。他將所有的榮譽和成果歸功於球員和粉絲，而將各類不足和過錯全數歸責於自身。

首爾警方指，韓國足協會長鄭夢奎被指在任命主帥期間妨礙業務及濫用職權。（Instagram@mgchung.official）

鄭夢奎自2013年1月出任第52任足協主席，並順利四度連任，原任期直至2029年，本次屬提前卸任。外界認為，鄭夢奎提前辭職旨在平息足協近期爭議。

據韓聯社報道，鄭夢奎因主教練任命程式爭議、試圖赦免假球涉案人員等問題飽受批評，加上文體部專項審計施壓，使其面臨巨大下台壓力。

2026年7月3日，韓國隊在世界盃小組賽出局引起國內民眾不滿，主教練洪明甫日前雖已引咎辭職，惟未能平息這場風波，韓國首爾警方已對韓國足協任命洪明甫是否存有不當影響展開調查。而返國僅兩日的洪明甫，被韓媒拍到已在啟程前往洛杉磯。他在機場向記者表示：「有些話想說，但總有一天會真相大白」。（網絡圖片）

按照韓國足協章程，鄭夢奎卸任後，將由副主席的一人經韓國體育大會批准後代職。