英媒：街邊垃圾桶再現軍方敏感文件　英國緊急調查

據英國《每日郵報》7月5日報道，一名英國市民近日在一個垃圾箱內發現大量英國陸軍文件，其中涉及英軍士兵姓名和軍銜、輪班安排和武器配發細節等敏感訊息。英國軍事警察已緊急展開調查，以查明文件為何會被丟棄在垃圾箱中。



一位不願透露姓名的市民表示，他在卡特里克橋（Catterick Bridge）廢棄物回收中心打開垃圾箱時，發現了一批英國陸軍文件。這名市民說：「我認為交出這些文件是最穩妥的，以防止它們落入錯誤的人之手。實際上，這些文件就放在垃圾箱內其他垃圾的上方。」

報道稱，這批文件的內容與4公里外的北約克郡卡特里克軍營有關，它是英國最大的陸軍基地。文件內容未經刪節，涉及英軍士兵姓名和軍銜、輪班安排、武器配發細節、安全程序、事件報告等敏感訊息，甚至包含有關卡特里克軍營安全漏洞的訊息。

英國軍人示意圖（British Army網站）

相關文件已經交還給英國國防部，英國軍事警察已經緊急展開調查，以查明這些文件是如何出現在街邊的垃圾箱中。

這宗事件引發英國政界擔憂，英國保守黨議員馬克·弗朗索瓦批評稱：「卡特里克軍營駐紮着最多的英國陸軍，考慮到我們的軍事人員及其家屬的安全至關重要，這些包含進出細節及基地內事件的文件竟然以某種方式被扔進公共垃圾箱，實在非同尋常。」

一名英國陸軍發言人表示：「我們非常重視訊息保護，正在密切調查這起事件。」

這已不是英國近些年發生的唯一一宗泄密事件。去年，在紐卡素一位球迷在停車時發現一批涉及卡特里克軍營的文件從街邊的垃圾袋中散落出來，文件涉及駐軍訊息、輪班安排和武器配發細節等內容。

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