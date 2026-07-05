梅根與子女不陪同哈里王子到訪倫敦 但不排除前往英國其他地方
撰文：羅保熙
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英國哈里王子（Prince Harry）的發言人7月4日表示，哈里下週將前往英國出席一系列活動的行程，但妻子梅根（Meghan Markle）與一對子女將不會隨行，但不排除他們到訪英國其他地方的可能性。
路透社報道，哈里王子下週將前往倫敦出席一系列慈善活動，並將前往伯明翰（Birmingham）為明年的永不屈服運動會（Invictus Games）進行宣傳。
梅根與7歲兒子亞契（Archie）及5歲女兒莉莉貝（Lilibet）原本打算和哈里一同前往倫敦。據《每日電訊報》（The Telegraph）報道，在哈里方面請求當地警方保護遭到拒絕後，他們便放棄這項行程。
報道指，亞契和莉莉貝已有多年沒有造訪英國，如果這次真的前來，令人期待英王查理斯三世（King Charles III）有機會與兩位孫兒的難得會面。近年，由於哈里與英國王室的關係緊張，查理斯三世已經很少見到二人。
此前，哈里曾多次表示希望帶同子女訪問英國，但他強調安全疑慮使得這一計畫變得困難。英國政府在他移居美國後，決定撤銷他原本自動享有的警方保護。哈里曾對此提出法律挑戰，惟在去年敗訴。
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