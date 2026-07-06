日本鬧稀土荒　三菱拆冷氣機回收稀土惹爭議

在中國收緊出口管制的背景下，日本三菱電機率先開展從廢棄冷氣機提取稀土的回收項目。



全日本新聞網上星期六（7月4日）報道上述消息。據報道，回收工作按不同工序分別由專屬企業負責。首先從回收的冷氣室外機拆解出壓縮機並分解，再從壓縮機中提取含有釹等稀土磁鐵，經過精煉後，重新用於產品製造。

根據日方測算，通過這項回收計劃，製造冷氣所需的稀土，大約35％可經由再利用品替代。

日本網民認為，上述情況顯示日本稀土短缺問題比政府描述的嚴重，已到了「撿垃圾」 的地步，擔心這種做法可能導致冷氣室外機盜竊案件增多。

日本首相高市早苗6月16日在G7峰會上點名提及中國，強調有必要協調步調，共同應對中國通過限制稀土出口實施的經濟脅迫行為。但她同時指出，日本有在各層級與中國進行對話。（Reuters）

日本共同社今年2月報道，日本海洋研究開發機構宣布，深海探測船「地球」號從南鳥島（東京都小笠原村）海域的水深約5600米處海底成功採掘到含稀土的淤泥。

日本首相高市早苗6月29日在內閣綜合海洋政策本部會議上指示，日本政府將於2027年度開始全面調查、開發南鳥島外海的海底稀土。此舉意在降低對中國的依賴，著眼於未來的商業利用。

中國官媒《環球時報》周一（7月6日）刊發的社評指出，如果把日本拆冷氣機取稀土視為一個笑話，就低估了事件背後的深層信號和戰略警示。

社評稱，這項舊冷氣機稀土回收嘗試由三菱電機牽頭。作為日本重要的軍工企業，三菱電機涉足防衛電子、雷達、導彈系統等領域，因此已被中國商務部列入出口管制管控名單。這意味著，從民用空調中拆出來的永磁體稀土資源，極有可能回流至日本兩用生產鏈條，甚至淪為擴充軍力的原料，這性質就完全變了味。

這張攝於2026年3月8日的設計圖片中，一台智慧型平板電腦的螢幕上顯示着日本三菱重工有限公司的標誌。 （Getty）

社評說，日本的「資源自救」反映了今年以來中國升級對日稀土等兩用物項出口管制管控的精准、必要和及時。中國商務部表明上述管制目的，是制止再軍事化和擁核企圖，絕非針對日本人民，以及對正常貿易的限制。

社評指出，日本這次準備從舊冷氣機裡撬開「再軍事化」野心的閥門，恰恰暴露了「再軍事化」的戰略困境。要搞「再軍事化」，才更渴求稀土；而越搞「再軍事化」，就越拿不到稀土。日本今天的稀土困局根源在於右翼勢力的迷思，他們誤以為擴充軍備就能實現「正常國家化」，誤以為可以靠拉幫結派圍堵中國，卻錯估了中國維護國家主權、安全、發展利益和世界和平的決心。

研究顯示，南鳥島的稀土蘊藏量豐富，足夠全球混能車企業使用730年。（Reuters）

社評強調，日本最稀缺的從來不是稀土資源，而是正視歷史、堅守和平的戰略清醒，是回歸民生發展、與周邊國家友好共處的理性認知。拆冷氣機找稀土，不僅是一個國際笑話，它暴露了日本右翼當政者膨脹的軍事野心，更是給地區和平和世界秩序亮起危險紅燈。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

