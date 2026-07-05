太子集團「幕後大佬」胡小偉再度被捕　涉詐取日本永久居留權

據日媒《朝日新聞》7月5日報道，亞洲最大國際犯罪組織之一、太子集團的華裔高層「HU Shi」（音譯：胡石），因非法轉讓個人居留證、指使他人冒用身份辦理公務，被警方以違反《出入境管理法》再度逮捕，同案另有三名中國籍男女落網。《香港01》早前披露，「HU Shi」為集團「幕後大佬」胡小偉的化名之一。



報道稱，胡石今年4至5月間將自身居留證交付他人，並指使他人冒用其身份在東京政府辦理相關手續，意圖透過不法手段取得日本永久居留權。

受審訊時，胡石雖然否認指控，但供稱：「我感到生命受威脅，想要一個可以安全生活的地方。」因此警方研判，他可能為逃避海外通緝而計劃獲取日本永久居留權。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）發布胡小偉（HU Xiaowei）的舊照。（OCCRP）

據日本警方消息，胡石上月才因申報不實住址被捕，獲釋後隨即再度落網，他持有日本高技能專業簽證，長期旅居東京高級飯店與公寓，申報住所混亂。目前，同案疑犯中一人認罪、兩人否認指控。

美國財政部將太子集團列為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，指其主導柬埔寨跨境網絡詐騙、操控數十億美元非法資金。同時認定胡石為太子集團二號人物，並視為主席陳志的「大哥」，涉深度參與集團非法金融運作、擁有多個化名。