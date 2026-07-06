石油危機下　中國大降原油進口　美媒形容助支撐全球經濟

在美國、以色列與伊朗爆發戰爭下，石油危機禍及全球，油價上升衝擊多國，有美媒指出，中國在此期間的原油進口量大幅下降，日均降300萬桶，有助抑制油價及支撐全球經濟，另有法媒評論文章更形容中國是「第二次拯救世界經濟」。



在美伊戰爭2月尾爆發後，WTI原油價格一度升破110美元，然後在90美元以上持續多時，油價上升衝擊多國，至近來美伊達成諒解備忘錄，油價漸漸回落至現時約68美元。

《華爾街日報》6月10日刊文指，中國近年來的原油進口量為日均1,100萬桶水平，官方數字顯示近月驟降，5月降至每天780萬桶，消失的300萬桶相當於意大利、法國每日消費量的總和。

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

分析認為中國動用戰略石油儲備，尤其在戰爭爆發前，已花數月囤積俄羅斯與伊朗的石油，另一方面中國想盡辦法減少石油使用量，如高鐵、電動車取代不少短途航班與燃油車。文章指，中國大幅減少原油進口的舉動，有助抑制油價，在維持全球經濟平穩方面發揮重要作用。

法媒文章：中國第二次拯救全球經濟

法國《費加羅報》6月10日更有由經濟記者Bertille Bayart撰寫題為《中國第二次拯救全球經濟》的評論文章，她指在2008年金融危機後，中國的經濟復蘇曾支撐全球經濟，至這次中國動用龐大的石油儲備，緩解石油衝擊。

文章稱，雖然霍爾木茲海峽長達多個月關閉，行業人士曾預告「末日」，擔憂油價會衝到120、150甚至是200美元，最終預言落空，原油價格的升幅尚屬溫和，背後很大機會歸因於中國動用儲備的戰略。