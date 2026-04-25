美國制裁購買大量伊朗石油中國煉油廠　駐美使館反對無端打壓

美國財政部4月24日宣布，對購買價值數十億美元伊朗石油的中國煉油廠恆力石化（大連）實施制裁，稱其為伊朗最大的原油和石油產品客戶之一。連同被制裁的還有約40間海運和船隻等實體，它們被視為伊朗影子船隊的一部分。中國駐華盛頓大使館就此表示反對，呼籲停止將貿易問題政治化，停止濫用制裁來打壓中國公司。



據美國財政部刊出公告，其中形容恆力石化（大連）為伊朗原油和石油產品最大客戶之一，自2023年起從多艘受制裁的影子船舶購買數十億美元的伊朗原油，還從伊朗軍方監管下的原油銷售機構購買原油。而作為制裁措施的一部分，美國財政部將會凍結與伊朗相關、價值3.4億美元的加密貨幣資產。

2026年4月24日，圖為美國財政部發出公告制裁中國煉油廠與約40間實體，認為協助伊朗販運石油，幫助德黑蘭政權規避美國制裁。（美國財政部）

中國駐華盛頓大使館發言人周五表示反對，稱正常貿易不應受損，呼籲美方停止濫用制裁針對中國公司，我們呼籲美國停止將貿易和科技問題政治化，並將其作為武器和工具，停止濫用各種制裁措施打擊中國公司。

2018年7月16日，中國遼寧省，圖為恆力石化（大連）位於大連的煉油廠一景。（Reuters）

公告中也對19艘負責運輸伊朗石油等能源的船隻進行制裁，其中6艘船隻有擁有香港背景，包括懸掛香港旗幟或由香港公司營運。