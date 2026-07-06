委內瑞拉強震12歲女廢墟困32小時獲救 靠番茄醬芝士維生
撰文：韓學敏
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委內瑞拉拉瓜伊拉省卡拉瓦列達一棟10層住宅樓在6月24日雙強震中坍塌，12歲女童法比亞娜（Fabiana）被困一樓單位廢墟32小時後被救出，期間依賴番茄醬和芝士維生。
據BBC 7月6日報道，法比亞娜於周五凌晨約2時被救出，僅左腳骨折及輕微擦傷。她事後憶述，困在天花板幾乎貼臉的夾縫中時，「不知為什麼一種奇怪的平靜襲來」，為了保持意識，她挪開碎石把彎曲的腿伸直、刮出傷口，摸到一瓶番茄醬和些許芝士碎——「就是這些讓我維持清醒」。
法比亞娜母親卡麗娜（Karina）是健身單車教練，地震時剛在外上課，逃出室外後便馬上駕車回家。趕到後現家園已淪為一片廢墟，驚見女兒的床半截暴露於瓦礫外，不知所措地狂喊「她死了」。
上半夜，曾照顧樓上鄰居的護士先被救出，告知志願者「（瓦礫）裏面有個叫法比亞娜的女孩還活著」；法比亞娜在瓦礫中找到手機，錄了一段片：「Ritamar Palace公寓，地震，很多瓦礫，沒光，沒人救我們，我一個人，很多鄰居也困著，需要幫忙」——準備等有訊號再發。
志願者Viktor爬上瓦礫堆喊話，法比亞娜聽到並回應了他，母親聞訊尖叫「我女兒還活著」。Viktor不停回來喊話安撫她；晚間加拉加斯救援組抵達，七輛電單車加幾部車頭燈照著廢墟，鑿出洞口時，法比亞娜從縫裡探頭笑的畫面在委國瘋傳。她被拉出後跌進母親懷裡：「出來看見家人、看見整棟樓塌了，像電視劇不像真的。」
母親卡麗娜說該大樓近50住戶僅3人獲救；截至7月5日全國震災3,342死、數萬失蹤。母女現住外婆家，法比亞娜起初不敢仰躺「會想起廢墟裡那段時間」。
卡麗娜說：「外面很悲，鄰居朋友都陷入了巨大心理陰影，要一段時間才能恢復，但我們會走下去。一個母親還能求什麼？我女兒活著。」
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