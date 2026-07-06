委內瑞拉地震增至3342人喪生　聯合國：或有5萬人失蹤

委內瑞拉強烈地震造成的死亡人數已上升至3342人，另有1萬6740人受傷，有關部門開始安葬災後11天仍未確認身份的上百具遺體。



當局周日（7月5日）發佈的最新消息稱，獲救人數為6462人，另有17345人流離失所。

據最新消息，自6月24日發生7.2級和7.5級地震以來，委內瑞拉已記錄到995次餘震，其中受災最嚴重的地區是與加拉加斯相鄰的拉瓜伊拉州（La Guaira）。

近200座建築物完全倒塌，超過1.7萬無家可歸，只能住在收容所和臨時營地內。政府尚未公布失蹤人數，但聯合國估計，可能有多達5萬人下落不明。

2026年7月2日，委內瑞拉拉瓜伊拉，救援人員將倖存者弗洛雷斯（Hernan Alberto Gil Flores）運送出來。他在6月24日地震後被困在倒塌的購物中心超過一周。圖為救援人員時候擁抱慶祝。（Reuters）

同日較早時，在紀念委內瑞拉獨立215周年的講話中，臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為政府在地震後的應對措施辯護。此前，許多人對政府應對災難的遲緩和不足表示不滿。

羅德里格斯說，她已立即部署安全部隊，並宣布成立一個新的軍事單位，以協助應對緊急情況和災害。

她也說：「這裏不會出現社會動盪，我們這裏展現的是深厚的社會團結。」

圖為2026年7月2日，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，中）與國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez，左）及內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）會見傳媒。（Reuters）

隨着國際救援隊撤離並停止搜尋倖存者，人們的注意力轉向了悼念逝者以及安葬家屬從廢墟中找到的遺骸。

據法媒報道，在拉瓜伊拉的拉埃斯佩蘭薩公墓一處僻靜的角落，埋葬了150多具地震後仍未確認身份的遺體。

一排簡樸的白色十字架，底部擺放着小束鮮花，標誌着一長排獨立的墓穴。每名遇難者的死亡日期都相同：2026年6月24日。

兩台挖掘機正在淺棕色的泥土中挖掘更多的墓穴。

當地居民扎瓦拉正在幫忙安葬逝者。他說：「我們首先感到無比悲痛，我們從6月25日，也就是第二天就開始在這裏工作……為了讓所有遇難者都能得到體面的安葬。」

許多家庭仍在廢墟中尋找親人。祖莉在卡蒂亞拉馬爾區尋找兒子時說：「我都忘了日子了。人都快瘋了，但我不會離開這裏，因為我知道他還在那裏。」

2026年7月1日，委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira），地震過後，民眾在廢墟中行走。（Reuters）

她說：「我找到了他的摩托車，找到了他的頭盔。他肯定還活着，上帝保佑。如果他沒能活下來，至少我還能找到他、見到他……沒有兒子，我絕不離開這裏。」

地震發生之前，委內瑞拉就一直飽受經濟危機和政治動盪的困擾，基礎設施和醫療服務嚴重不足。

聯合國估計，地震造成的損失高達67億美元，相當於委內瑞拉國內生產總值的6%。

加拉加斯受損的國際機場至今仍未恢復商業航班。

本文獲《聯合早報》授權轉載

