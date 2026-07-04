委內瑞拉地震增至2645死 聯合國：經濟損失高達2900億港元
撰文：王海
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委內瑞拉通信和資訊部7月3日（周五）表示，6月襲擊該國北部的強烈地震造成的死亡人數已上升至2645人，另有12666人受傷。
據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報道，該部門在網上發聲明稱，截至目前，已有6,462人獲救，86,117個家庭獲得援助。地震影響了885棟建築物，其中189棟倒塌。
委內瑞拉地震死亡人數增至2645人：
聲明稱，超過3,300名國際救援人員已部署到地震災區，首都加拉加斯方面也部署了近3萬名救援人員。
據美國地質調查局稱，6月24日，兩次地震襲擊委內瑞拉，震級分別為7.2級和7.5級，兩次地震相隔39秒。
委內瑞拉通信和資訊部3日還表示，截至目前，已發生890次餘震。
據聯合國減少災害風險辦公室稱，地震給委內瑞拉造成約370億美元（約2900億港元）的直接經濟損失。
據估算，約65%的損失發生在建築物上，35%發生在公共基礎設施上。
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