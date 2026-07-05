委內瑞拉地震增至近3000人亡　截肢男孩獲C朗拍片打氣｜有片

委內瑞拉6月底發生連環大地震後，當局7月4日指，地震造成的死亡人數增至2954人、16592人傷，另外有16309人無家可歸。救援工作仍在進行，1名10歲男孩早前獲救後，他不但被迫截肢，亦面對失去父母及兄長之痛，惟他只希望獲得葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的貼紙，卻沒想到獲對方拍片打氣，更邀請他將來到場親身目睹自己比賽。



《紐約郵報》7月4日報道，委內瑞拉北部城市拉瓜伊拉（La Guaira）是這場地震的重災區，並奪走10歲男孩Andrés Mieles的家人。他其後獲救送院，但右足被迫截肢，而在病床上，他表示希望得到C朗的貼紙，作為今屆世界盃貼紙集一部分。

Andrés的故事其後在外界流傳，C朗以前效力多時的皇家馬德里一名官員得知後，與C朗接觸，對方隨即爽快答應拍片，希望為Andrés帶來鼓勵。

C朗的打氣片段在他協助葡萄牙擊敗克羅地亞的32強賽後翌日拍攝，並交由委內瑞拉音樂人Armando Poyo與名廚José Andrés到醫院探望男孩時播放。C朗在片段中表示向Andrés送上祝福，並承諾待對方的情況有改善後，就邀請他親身看自己比賽，稱希望可以見到對方。

Andrés卧在病床上看偶像打氣的片段，顯得一臉興奮，身邊的醫護人員亦拍手打氣。Poyo其後在社交平台表示，C朗已向Andrés送上一件簽名球衣。