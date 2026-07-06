菲律賓副總統薩拉彈劾審判開始　審前反貪庭對盟友發逮捕令

菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）在參議院的彈劾審判開始數小時前，菲律賓反貪法庭對她的一名盟友發出逮捕令，後者被控掠奪罪。



彭博社報道，反貪法庭（Sandiganbayan）星期一（7月6日）對薩拉的盟友、參議員馬科萊塔（Rodante Marcoleta）發出逮捕令及禁止離境令，並駁回他的上訴。

反貪法庭第三庭庭長米蘭達大法官發聲明說：「法庭認定有合理理由相信被告犯有所指控的罪行。」

上星期五（3日），監察專員辦公室提控馬科萊塔犯下掠奪罪。他被指在2025年中期選舉期間，未申報總額達7500萬比索（約158萬新元）的未使用競選捐款。馬科萊塔的辦公室尚未對此作出回應。

72歲的馬科萊塔星期一上午抵達法院，出席他申請撤銷起訴及延後簽發逮捕令的聽證會。

馬科萊塔是繼參議員埃斯特拉達之後，近期第二名被起訴的薩拉忠實支持者。埃斯特拉達一個月前被指涉及一起防洪工程腐敗案。薩拉另一名盟友、參議員德拉羅薩則在潛逃，目前行蹤不明。

2026年7月6日，菲律賓參議院開始進行對副總統薩拉的彈劾審判（Reuters）

參議院星期一下午開始進行對薩拉的彈劾審判。親薩拉陣營的三名參議員缺席會否影響彈劾審判結果，目前尚有爭議。

雖然憲法規定，彈劾案定罪必須獲得參議院三分之二的贊成票，但代表彈劾檢方的眾議員盧伊斯特羅認為，這個門檻只應包括參與審判的參議員。

薩拉是前總統杜特爾特的女兒。她被指控涉嫌貪腐、策劃暗殺總統小馬可斯、煽動叛亂、濫用職權等罪名。眾議院5月11日通過了對她的彈劾案，並遞交參議院審理。薩拉否認所有指控，聲稱針對她的彈劾出於政治動機。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

