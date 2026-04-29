菲律賓眾議院司法委員會表決　一致認為有合理依據彈劾副總統薩拉

菲律賓眾議院司法委員會星期三（4月29日）表決認定，有充分理由彈劾菲副總統薩拉（Sara Duterte）。



路透社報道，菲律賓國會下個月復會時，這項彈劾案將提交給全體會議表決，若獲得至少三分之一眾議員的支持，即可進入參議院彈劾審判階段。一旦在參議院被定罪，薩拉將被免職並終身禁止擔任公職。

在眾議院司法委員會的表決中，53名成員一致認為存在彈劾薩拉的合理依據。薩拉否認所有不當行為，稱彈劾案是出於政治動機。

《菲律賓每日詢問報》報道，菲律賓稅務局根據聽證會上有關薩拉與丈夫的銀行交易記錄及財務情況的證詞，下令對九家與他們有關的企業展開稅務審計及調查。

2024年12月11日，菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）遭國家調查局傳喚，為發表威脅暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）的言論提供解釋，但她並沒有現身，僅以一封信否認指控。圖為國家調查局長聖地亞哥（Jaime Santiago）向媒體記者讀出薩拉的來信。（Reuters）

稅務局星期二（28日）發布聲明說，已根據第三方信息以及公開和官方渠道的資料，簽發了審計授權書。

菲律賓反洗錢委員會上周在薩拉的彈劾聽證會上披露，薩拉和丈夫卡皮奧的銀行戶頭過去20年出現600多筆可疑交易記錄，涉及金額高達67億7000萬比索。

薩拉是在2022年6月出任副總統，並獲得總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）任命兼任教育部長。她於2024年6月辭去教長職；雖然當時沒有說明理由，但外界普遍認為與她和小馬可斯鬧翻有關。

薩拉目前面臨的彈劾指控包括濫用機密資金、威脅刺殺小馬可斯和家人，以及貪腐積累不明財富。

這是菲最高法院去年7月駁回針對薩拉的彈劾後，眾議院第二次嘗試彈劾她。

文章獲《聯合早報》授權轉載

