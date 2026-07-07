世界盃｜恩芬天奴證收特朗普電話　但強調FIFA紀律程序獨立自主

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 7月6日證實，曾就美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）被罰紅牌後禁賽一場的決定，致電關係友好的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）要求重新審視。恩芬天奴同日也證實，曾接到特朗普的電話，但強調FIFA司法機構的紀律處分程序獨立自主。



圖為2026年7月1日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一同觀看世界盃32強、美國對陣波斯尼亞的賽事。（Reuters）

恩芬天奴發聲明表示，看到公眾就FIFA獨立紀律委員會關於巴洛根一事的評論，想重申FIFA的一項基本原則，就是其司法機構獨立及自主運作，並根據相關規定和具體事實作出裁決。其獨立性對於足球的信譽和誠信至關重要，這一點必須始終得到尊重。

恩芬天奴表示，雖然他有時可能同意或不同意紀律處分裁決，但他始終尊重FIFA司法機構的決定和自主權。「我們個人是否喜歡某個裁決並不重要，尊重獨立機構和法治，才是維護各項賽事的公正性和FIFA信譽的根本所在」。

他又稱，當日接獲特朗普的電話時，已告知對方此事將透過既定的法律程序解決，此個案將由相關機構在適當時候作出裁決，「這就是國際足協的運作方式，也是我將始終堅持的原則」。

恩芬天奴說： 「是的，我經常與美國總統討論與世界盃相關事宜，就此事而言，我的確接到了特朗普的電話，就像我經常接到來自世界各地國家元首、政府官員、足球界人士和企業高管的電話一樣，討論各種各樣的問題。」

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

特朗普稱巴洛根未犯規

特朗普同日表示，他不知道紅牌的具體含義，但他認為巴洛根當日對陣波斯尼亞的所謂「犯規動作」，並不存在犯規，因此他要求恩芬天奴進行視頻回放審查。

「我看了比賽，我是一個熱愛運動的人——那根本不是犯規。那甚至連違例都算不上！」特朗普說。

特朗普又稱， 「那位裁判，如果你查一下他的過往紀錄，就會發現他有點可疑，他做出了一個令人難以置信判罰的判罰。（巴洛根）是我們最好的球員，或者說是我們最好的球員之一。他竟然給了巴洛根一張紅牌。我不知道這意味著什麼……是的，我已經要求國際足協進行複審」。

巴洛根是美國隊前鋒兼主將，但在與波斯尼亞的32強賽時被罰紅牌，原本需要停賽一場，意味他本來無緣出戰對比利時的16強賽。

國際足協暫緩停賽令的決定引起爭議，比利時表達不滿，教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）指，以為國際足協「放生」巴洛根當天的7月5日是愚人節。至於在16強帶領挪威擊敗巴西的主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）亦認為，國際足協在這次爭議犯下大錯。

歐洲足協（UEFA）也發聲明稱，國際足協這次越過紅線（crossed a red line）。