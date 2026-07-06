世界盃｜美媒：美商務部長暗中介入　助同鄉巴洛根復出鬥比利時

美國在世界盃16強迎戰比利時在即，國際足協（FIFA）7月5日宣布，上仗領紅牌的美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲緩刑一年，意味他可以在16強賽事上陣。不少意見認為FIFA有向美國「放水」之嫌，多個傳媒更指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）直接介入事件。而美國《政治報》（Politico）網站則提到，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾暗中遊說。



兩名知情人士向《政治報》透露，盧特尼克參與和FIFA的閉門接觸，助巴洛根及時復出，但沒有披露細節。

報道指，盧特尼克與FIFA建立密切關係，包括曾在6月初與FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）及其高級顧問、美國足總前主席科德羅（Carlos Cordeiro）等人出席一個沒公布的晚宴。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）領紅，原本需要錯過對比利時的16強賽。（Reuters）

該次聚會反映FIFA及特朗普政府高層的非比尋常密切關係，其中盧特尼克曾邀請恩芬天奴到訪商務部；而在巴洛根「領紅」的美國對波斯尼亞32強賽期間，盧特尼克就坐在恩芬天奴旁邊。

世界盃：圖為2026年7月1日，美國在三藩市出戰對波斯尼亞的32強賽期間，FIFA主席恩芬天奴及美國商務部長盧特尼克都是座上客。（Reuters）

對於巴洛根的爭議，FIFA內部都傳出不滿聲音，其中一名副主席向《政治報》表示，事件「完全是可恥」。比利時足總（RBFA）稱發聲明稱正研究一切可行方式，以捍衛所有參與今屆世界盃及之後賽事的球隊正當權利，和保障公平競技原則。

國際足協主席恩芬天奴（右）與美國總統特朗普關係密切。（Reuters）

歐洲足協（UEFA）一名高層亦透露，當局正考慮下一步行動，但未有最終決定；一名消息人士稱，UEFA計劃在6日發聲明回應FIFA的判決，並料全力支持比利時足總。