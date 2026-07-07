普京特朗普日前通電話　克里姆林宮：雙方近期將再次溝通

莫斯科方面說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭 ）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在周末的通話中同意近期再次通話，暗示兩人很可能在本周北約峰會期間或之後通話。



特朗普在美國獨立日（7月4日）分別與普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，討論俄烏戰爭問題。

路透社報道，一名美國總統高級官員周日（5日）說，特朗普計劃於本周三（8日）在土耳其出席北約峰會時會見澤連斯基，再次推動結束俄烏戰爭。

這名官員還說，特朗普與澤連斯基會談後，很可能也會與普京通話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（6日）就這個說法回應記者：「是的，普京總統和特朗普總統都同意，會在近期繼續保持聯繫。」

佩斯科夫表明，特朗普在烏克蘭衝突問題上，一直保持相當一致的立場，「所有關於他彷彿風向標般朝令夕改的說法，當然都不屬實」。

佩斯科夫繼而強調，特朗普對局勢的理解始終如一且充滿信心。「但最重要的是，他願意傾聽普京傳達的信息。」

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

另據新華社報道，特朗普周一在出席活動時聲稱，解決俄烏戰爭會「比人們認為的要快得多」。

特朗普說，普京希望結束這場衝突，而且意願非常強烈；澤連斯基「實際上也希望現在就結束衝突」。

「我們將在北約峰會期間討論此事。我認為我們將會讓衝突結束。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

