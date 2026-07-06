北約峰會｜白宮：特朗普將晤澤連斯基 另與敘利亞總統會談
撰文：蕭通
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北約（NATO）峰會7月7日起在土耳其召開，美國白宮7月5日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將在北約峰會期間，分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）舉行會晤。據美國官員透露，峰會舉行期間，特朗普還將敦促北約盟國增加國防開支。
路透社報道，特朗普計劃7日抵達峰會現場。他的首場會晤將與峰會東道主、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）進行。白宮表示，特朗普還將與敘利亞過渡總統沙拉會面，並舉行記者會。
據美國高級官員表示，特朗普將與澤連斯基討論如何結束俄烏戰事。該官員稱，過去幾個月，戰場局勢明顯陷入僵局，雙方都沒有取得多少進展，特朗普認為必須盡快結束這場戰爭。
特朗普出席北約峰會前，4日也曾分別與澤連斯基及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，顯示俄烏戰事為重要議題。克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，美俄元首通話85分鐘，特朗普再次確認，願意努力促成衝突迅速結束，並找到解決危機的方案。
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