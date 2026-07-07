特朗普再促伊朗達成核協議　警告軍事行動仍是選項

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月6日重申，伊朗如不與美國達成核協議，美國將會「完成任務」，警告軍事行動仍是選項。



2026年7月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮為紐約證交所 (NYSE) 和納斯達克證交所敲響開市鐘，慶祝名為「特朗普帳戶」（Trump Accounts）的兒童投資儲蓄計劃啟動。（Reuters）

特朗普在白宮會見記者時稱，如有必要，美國有能力打擊伊朗的基礎建設，「我們可以在一小時內摧毀他們的橋樑，我們可以切斷他們的能源供應……他們現在沒錢了，我們沒給他們任何錢」。

他表示，美國要「完成任務」並不難，但他寧願達成協議，「因為我不想影響9,100萬人」。他再次否定伊朗擁有核武的可能性，強調伊朗不能擁有核武，但他也不尋求伊朗政權更迭。

2026年7月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮的午餐會發表講話。（Reuters）

特朗普其後在白宮的午餐會上發表講話，再次提及伊朗問題。他表示，美國最近的軍事行動削弱了伊朗的軍事能力，並再次敦促德黑蘭達成協議。

「我們摧毀了他們的海軍、空軍、雷達系統和領導人。我們把所有人都消滅了」。特朗普又稱，「然後我聽說他們現在發展得很好。不，他們一點也不好。」。

他再次表示，伊朗「非常渴望」達成協議，「我們拭目以待。不管怎樣，我們都會贏」。