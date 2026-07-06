美國黑石集團放棄全球最大數據中心園區項目

據路透社7月3日報道，美國黑石集團（Blackstone Inc.）旗下數據中心營運商QTS於2日宣佈，已終止在美國維珍尼亞州的數據中心項目，並撤回所有相關申報文件。這意味着，這座全球最大數據中心園區的建設計劃已經宣告「破產」。



報道稱，隨着人工智能和雲計算對數據中心的需求與日俱增，維珍尼亞州迎來了數據中心建設的「繁榮期」。QTS原計劃在該州威廉王子縣建設一座佔地850公頃的數據中心園區，該項目被命名為「數據門戶」（Digital Gateway），旨在打造全球最大的「技術走廊」。

然而，這一項目的電力需求以及對土地、水資源以及環境的影響，引起當地居民和監管機構的關注和擔憂。去年，維珍尼亞州巡迴法院裁定，項目區劃審批文件無效，原因是公示流程不合規。

在這張2024年11月21日拍攝的設計圖片中，黑石集團公司標誌顯示在一部手機螢幕上。（Getty）

今年3月，維珍尼亞州上訴法院維持原判，威廉王子縣監事會以及合作開發商隨後相繼決定不再繼續上訴。美國彭博社報道稱，面對裁決結果，QTS的合作夥伴、數據中心公司Compass決定退出「數據門戶」項目，這使得QTS成為項目唯一的開發商。

知情人士透露，Compass退出後，數據中心園區的水電管網等配套基礎設施的改造成本將無人分擔，QTS認定繼續推進項目將得不償失。

有分析認為，QTS放棄全球最大數據中心園區項目，反映出美國數據中心的建設熱潮已遭遇阻力。民調機構蓋洛普5月發布的一項調查顯示，71%的美國民眾反對在居民區附近建設數據中心，擔憂主要集中在能源和水資源消耗、環境污染和噪音等問題。

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