微軟即時裁員4800人　Xbox成重災區　4遊戲工作室再自立門戶

微軟（Microsoft）7月6日宣布即時裁員4800人，佔總員工2.1%，其中Xbox將合共流失五分之一人手，成為重災區。



路透社及CNBC頻道報道，被裁的4800名微軟員工中，Xbox部門佔1600人，並在2027財政年度再削減1600個職位。

微軟雖然大灑金錢冀拓展Xbox市場，包括天價收購動視暴雪（Activision Blizzard），惟仍然無法收窄與索尼PlayStation及任天堂（Nintendo）的差距，因此公司需要重新考慮在遊戲生意的地位。

Xbox行政總裁Asha Sharma向員工發信，承認長達一年的結構重組帶來額外挑戰，但指這些改變將為Xbox帶來更美好的未來，並承諾在2027年會恢復增長。

Xbox近年的競爭力落後於PlayStation及任天堂。（REUTERS/ Mike Blake/File Photo）

Sharma稱，Xbox的重組將包括分拆旗下4間遊戲工作室， 製作《午夜之南》（South of Midnight）的Compulsion Games、開發《腦航員》（Psychonauts）的Double Fine Productions，以及Ninja Theory和Undead Labs將再次獨立運作。

微軟副行政總裁Amy Coleman提到，被裁的職位並非由人工智能（AI）取代，但稱AI事實上正改變大家完成工作的方式。

微軟天價收購動視暴雪，惟未能為Xbox帶來起色。

報道提到，微軟在今年初已經在美國提出自願離職計劃，涉及9000個職位，相等於當地大約7%員工。而該公司不時在6月完結的財政年度結束前削減人手，為新財年的開支作準備。