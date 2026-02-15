微軟AI CEO：大部份白領工作1.5年內被AI取代　律師及會計師高危

微軟公司旗下AI部門的行政總裁蘇萊曼（Mustafa Suleyman）表示，人工智能將在未來12至18月，在白領工作中達到「人類水平」。蘇萊曼認為：「即使不能完全取代人類，AI在大多數專業領域上的表現也將達到人類水平。因此，白領工作，譬如那些坐在電腦前的工作，無論是律師、會計師、項目經理還是市場營銷人員，他們的大部份工作都將在未來12至18個月被AI自動化取代。」



微軟AI行政總裁與眾多企業高層近月皆預言，AI將推動工作自動化普及。

蘇萊曼近日接受英國媒體採訪時表示，他預測在未來12到18個月內，即使不是全部，大部份白領工作都將被AI自動化取代。

蘇萊曼指，這種趨勢在軟件工程領域已經顯現，員工們「絕大多數編程工作都依賴AI輔助完成」。

的確，現在很多如那間設計師都在使用AI編程工具和代理。微軟公司的行政總裁納德拉（Satya Nadella）近日就聲稱，微軟超過四分之一的程式編碼都是用AI編寫的。

蘇萊曼直言：「這與科技之間的關係截然不同，而且這種轉變發生在過去六個月。

過去五年，AI的快速發展已實際改變了一些白領工作的完成方式，這一點有據可查。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

據《商業內幕》（Business Insiders）近期報道稱，「AI疲勞」（AI Fatigue）已經席捲軟件工程領域：這項技術提高了生產力，但也帶來了疲倦，因為員工需要同時承擔更多的工作。

微軟是推動AI在職場應用的主要公司之一，它開發了Copilot等產品，並投資了OpenAI和 Anthropic。

一些人工智慧領域的領導者和先驅認為，人工智慧的發展最終將足以取代整個勞動市場。

電腦科學家羅素（Stuart Russell）是曾撰寫全球有關AI最權威著作的聯合作者。他去年在一次採訪中表示，由於AI的影響，各國領導人正面臨「80%的失業率」，因為從外科醫生到行政總裁等各種職業都面臨被取代的風險。

Anthropic的行政總裁兼聯合創始人Dario Amodei此前曾表示，AI可能在未來5年內取代一半的初級白領工作。

Amodei當時表示：「作為這項技術的創造者，我們有責任和義務坦誠面對未來，我認為人們還沒有意識到這一點。」