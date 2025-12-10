微軟斥資175億美元在印度設AI設施　創亞洲最大投資

全球科技巨頭微軟（Microsoft）星期二宣佈，計畫投資175億美元（約1,362億港元）建設印度人工智慧基礎設施，這也是微軟迄今在亞洲投入的最大一筆資金。



法新社報導，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）星期二（12月9日）在社媒發文說：「為了支持印度的發展雄心，微軟承諾投資175億美元，這是我們在亞洲最大的投資，以幫助印度建設人工智慧未來所需的基礎設施、技能和自主能力。」

不過，他未透露更多細節。這是納德拉在新德里會見印度總理莫迪（Narendra Modi）後發佈的消息，他也感謝莫迪針對印度人工智慧的機遇進行了「啟發性的對話」。

納德拉今年早前曾宣佈計畫在未來兩年內向印度投資30億美元（約234億港元），用於人工智慧和雲基礎設施建設。

今年，多家全球科技巨頭已宣佈在印度進行大規模投資。預計到今年年底，印度的互聯網用戶將超過9億人。

人工智慧領域尤其受到關注。AI開發商Anthropic於10月宣佈計畫在印度開設辦事處，行政總裁阿莫代伊（Dario Amodei）也已與莫迪會面。

同月，谷歌宣佈將在未來五年內向印度投資150億美元（約1,167億港元），並計畫在印度建設一個大型資料中心和人工智慧基地。

OpenAI也表示將在印度設立辦事處。過去一年，ChatGPT在印度的使用量增長了四倍。

人工智慧公司Perplexity在7月宣佈與印度電信巨頭Airtel達成重要合作，為Airtel的3億6000萬名用戶提供一年的免費Perplexity Pro訂閱服務。

然而，印度力圖成為全球科技和人工智慧中心的努力，卻與日益嚴格的數碼監管政策相衝突。

近期媒體報導，有關部門正在制定計劃，以確保製造商在智慧手機中啟用無法關閉的衛星定位跟蹤功能，而人權組織對此提議表示擔憂。

