美國企業裁員及招聘放緩全因AI搶飯碗？分析指人工智能影響被誇大

美國企業高管過去一年經常以人工智能（AI）提高公司效率、可取代人類為由，來解釋裁員和減少招聘的原因，但分析認為，AI的作用可能被誇大了。



《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，美國的招聘速度大幅放緩，2025年12月的招聘率僅為3.3%，這不僅低於幾年前企業急於招聘新員工時的水平，也遠低於Covid-19疫情暴發前的水平。箇中原因包括關稅政策不確定性、短期利率高企、員工不願離職以及政府收緊移民政策導致可僱傭勞動力減少等。

對於AI的影響，一些分析員指出，科技業的就業自2022年11月開始停滯，當時正值OpenAI公司推出聊天機器人ChatGPT，這可能顯示AI促使企業減少招聘。但事實上，當時出現的科技公司裁員潮，是因為各公司意識到疫情暴發後的業務激增勢頭無法持續，AI的作用未被納入考量。

史丹福大學（Stanford）經濟學家布林約爾松（Erik Brynjolfsson）說，分析發現，年輕人在軟件開發等高度依賴AI的崗位上的就業前景確實受到損害，但就美國約1.6億的就業人口而言：

這還不足以真正對整體市場產生影響。

接受《衛報》（The Guardian）訪問的分析員也對AI導致企業裁員的原因存疑，他們認為，裁員更多源於關稅影響、疫情期間過度招聘，或單純追求利潤最大化。

市場研究公司Forrester今年1月發布的報告指出，到2030年，美國只有6%的工作崗位會被自動化取代。

該公司副總裁兼首席分析師高恩德爾（Andre Kindness）說，企業可利用AI來取代呼叫中心和技術寫作的人員，但目前還沒有能夠取代大多數職業的應用，而且短期內可能也不會有。

他說：「很多公司犯了一個大錯，因為他們的行政總裁對AI的了解並不深入，就說：『好吧，我們裁掉兩三成的員工，然後用AI來填補空缺。』」

如果你沒有成熟且已部署的AI應用來勝任這項工作，即使AI真的能做到，你也可能需要18到24個月才能用AI取代這個人。

