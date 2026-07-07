伊朗大規模悼念哈梅內伊　籍經文向敵友發放不同政治信號

伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）周一（6日）在德黑蘭的舉殯遊行吸引了百萬民眾參與，沿途有人高喊威脅美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）的口號，而伊朗領導層為出席葬禮的各國代表吟誦了有針對性的《可蘭經》經文。



《華爾街日報》稱，德黑蘭本周舉行的一系列紀念活動既是對哈梅內伊的追思，也是一次向伊朗盟友和敵人傳遞政治信號的精心策劃。

紀念活動的參與人數預計將創下伊朗歷史上規模最大的集會之一。伊朗官方說，1100萬人乘公共交通工具參加了4日開始的悼念哈梅內伊活動。哈梅內伊與數名至親在2月28日美國和以色列對伊朗發動的第一波空襲中喪生。

伊朗新領導層以極具對抗性的姿態為這場為期數天活動拉開序幕。

2026年7月6日，在伊朗首都德黑蘭的葬禮遊行，一輛載著已故最高領袖哈梅內伊及其家人靈柩的車輛緩緩駛過。(Reuters)

伊朗國家媒體廣泛傳播的視頻顯示，一些參加追悼活動的人向特朗普的照片丟石塊，另一些人舉着一條用波斯語和英語寫了「我們將殺死特朗普」的大橫幅。

外國代表團抵達德黑蘭向停放在伊瑪目霍梅尼大清真寺的哈梅內伊致哀時，迎接他們的似乎是極具針對性的可蘭經經文。

伊朗支持的黎巴嫩真主黨代表抵達伊瑪目霍梅尼大清真寺時，現場吟誦了一首將軍事挫折闡釋為神聖循環的詩。美以伊戰爭期間，真主黨用火箭彈和反坦克導彈襲擊以色列。

哈馬斯代表團聽到的是一段經文，讚揚「始終信守與真主所立盟約」的信徒。哈馬斯於2023年10月7日對以色列南部發動了一場大規模的致命突襲，並引發了長達三年的以哈戰事。

而對於境內設有美軍基地且在美以伊戰爭期間多次打擊伊朗目標的沙特代表團，伊朗傳達了完全不同的訊息。伊方挑選了一段關於「巴德爾之役」的引文——「兩軍交戰，已為你們顯明瞭跡象。一方為真主之道而戰，另一方為不信道者而戰。」

土耳其在美以伊戰爭期間保持中立，伊朗送給他們的經文為，「安居家中的信士，與為真主之道而奮鬥的信士是不一樣的。」

2026年7月6日，在伊朗首都德黑蘭，載著伊朗已故最高領袖哈梅內伊及其家人靈柩的車輛緩緩駛過，哀悼者爭相擁前。(Reuters)

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東與北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）說：「伊朗領導人利用可蘭經發出戰略信號，通過吟誦關於堅忍不拔的經文來勉勵『抵抗軸心』夥伴，並向沙特和土耳其等地區競爭對手發出含蓄的警告。」

德黑蘭送葬遊行結束後，哈梅內伊的靈柩將繼續途經庫姆、納傑夫、卡爾巴拉等什葉派聖城，並於周四（9日）送往他的出生地、伊朗東北部聖城馬什哈德（Mashhad）安葬。