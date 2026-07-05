哈梅內伊三兒子等親人現身葬禮　穆傑塔巴缺席

伊朗為已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行盛大國葬儀式，其三名兒子7月5日現身德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺出席葬禮，為父親及同時罹難的四名家族成員靈柩禱告，而接任其最高領袖職位的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）全程未公開露面。



伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）和伊朗議會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf）等高官也到場參與禱告，數百萬民眾湧入德黑蘭悼念，當地地鐵單夜客流量高達700萬人次，不少民眾徹夜守候，許多民眾在現場痛哭。

據路透社報道，穆傑塔巴在2月28日美以空襲中受重傷，不僅面部毀容，腿部也嚴重受創，至今無任何公開影像與活動。此前，《紐約時報》援引知情人士消息報道，稱由於擔心以色列試圖暗殺或追蹤其行蹤，保安團隊勸阻穆傑塔巴出席葬禮。

本場國葬規模盛大，伊朗啟動為期一周的全國悼念遊行，美國總統特朗普（Donald Trump）證實，和平談判因葬禮事宜暫停一周。

按照官方行程，哈梅內伊遺體將跨國巡禮，先後移靈伊朗庫姆、伊拉克納傑夫與卡爾巴拉聖城，最終返回其出生地馬什哈德的伊瑪目裡紮聖陵安葬，當局將動員數百萬民眾參與系列送葬遊行。