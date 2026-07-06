同日美國典禮和伊朗葬禮　「霸凌與反霸凌」的寫照

2026年7月4日，人類歷史的座標軸上刻下了一個極具戲劇張力與隱喻色彩的時刻。 在西半球，美國正以建國250周年的名義，在華盛頓的漫天煙花與戰機轟鳴中，竭力重溫「帝國榮光」; 而在東半球，伊朗則在德黑蘭的素縝與悲泣中，為在美以空襲中殉職的最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行國葬，千萬民眾以「復讎」的呐喊回應霸權。慶典與葬禮，歡歌與悲泣，這兩幅在同一時間軸上並置的圖景，是當今世界深刻分裂與復雜變局的具象化縮影。



一場精心編排的「敘事對沖」

將哈梅內伊的國葬公眾悼念日精準設定在美國獨立日，是伊朗在戰略層面的一次「時間武器化」。自2月28日哈梅內伊遇襲身亡後，伊朗將國葬推遲了整整127天。這不僅是出於戰時安全與局勢降溫的考量，更是為了等待一個最具象徵意義的「靶點」。

對美國而言，7月4日是其宣揚「美國例外論」、展示全球霸權的高光時刻。特朗普（Donald Trump）政府試圖通過拉什莫爾山下的長篇演說與「史上最大規模」的煙花秀，對內彌合撕裂的社會，對外重塑不可一世的威懾力。然而，伊朗的國葬如同一面巨大的黑色幕布，精準地覆蓋在了這場慶典之上。CNN直言，這是伊朗「故意選擇」的挑釁。千萬伊朗民眾的集體悲慟與反美口號，直接對沖了美國試圖營造的「普天同慶」，將原本屬於美國的輿論焦點強行分流，把一場霸權秀變成了一場被全球審視的「道德審判」。

2026年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國家廣場舉行、旨在慶祝美國獨立建國250周年的美國州博覽會開幕式上跳舞。（Reuters）

社會撕裂與悲情凝聚的殊途

7月4日的兩極圖景，也無情地映照出美伊兩國截然不同的內部政治生態。

美國迎來建國250周年紀念日，盛大熱烈的慶典活動如期舉辦，堪稱美國近百年來規格最高、投入最大的國家級紀念活動。在四位歷史級總統的巨型花崗岩雕像下特朗普發表長篇演說，拉開了250周年慶典的序幕。演講中，特朗普極力讚美「美國例外論」，將美國的建國與發展歷程稱作「人類歷史上由人類雙手創造的最不可思議、最偉大的奇跡」。同時他高調吹噓針對伊朗的軍事行動，稱華盛頓已「摧毀」了德黑蘭的軍隊，並自誇在他的領導下，美國「比以往任何時刻都更加自豪」。

然而，250周年慶典的喧囂掩蓋不住深層的社會裂痕。在通脹高企、黨爭惡化的背景下，全美僅有三成民眾對慶典感到興奮，更有近半數人懷疑國家能否再延續250年。 這場盛典，更像是一場試圖用外部威懾來掩飾內部焦慮的政治幻術。

反觀伊朗，國葬卻成為了一次空前的社會動員與共識重塑。面對長期的外部封鎖與年初的內部抗議，伊朗官方通過塑造最高領袖「遭外敵暗殺殉道」的悲情敘事，成功將民眾對經濟困境的不滿轉化為對抗外部霸權的集體意志。1500萬至2000萬民眾走上街頭，跨越階層與政治分歧，在什葉派傳統的「殉道文化」中找到了新的精神錨點。 這種在國殤中淬鍊出的凝聚力，恰恰是美國決策層未曾預料到的「認知盲區」。

2026年7月5日，伊朗大量民眾向已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）致敬。（Reuters）

伊朗政府調度數千救護車、降溫灑水設備與應急物資，保障海量悼念人群安全，民眾手持國旗高喊反抗外部軍事干預口號，呼聲中充斥着對「美以暗殺」的憤怒與「抵抗到底」的決心。儘管面臨美西方長期封鎖與軍事高壓，伊朗的國葬並未變成一場被國際社會孤立的集會，包括俄羅斯、巴基斯坦、印度等在內的多國政要和高級代表團親赴德黑蘭出席葬禮儀式。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在葬禮前夕發表聲明稱，哈梅內伊的離世並非終結，而是開啟了堅定不移的新篇章，動員全國不同種族、宗教和政治立場的人民團結一致。

美國宣示霸權VS伊朗反抗霸權

7月4日同日上演的慶典與葬禮，將兩種截然不同的國家敘事並置於世界舞台———美國宣示霸權VS伊朗反抗霸權。

此次周年慶典，特朗普盡顯傲慢姿態，不僅集結軍艦、戰機進行展演，渲染軍力優勢，還在演講中公然羞辱伊朗，稱「我們很善良，給伊朗一周時間辦喪事」。而伊朗借國葬傳遞出的是國家和民族的堅韌，德黑蘭拒絕邀請支援美以空襲的國家，清晰劃定主權底線，現場悼念民眾則集體高呼絕不向美國屈服，直面表達對美國霸凌行徑的控訴。本次國葬也反映出，伊朗仍然在延續哈梅內伊的對外方針，向全球傳遞出絕不屈服武力霸凌、誓死捍衛國家主權的立場，凝聚全球反霸力量。

7月4日晚，美國獨立250週年晚會上有大型煙花表演，吸引大批民眾觀看。（Reuters）

7月4日的兩場儀式，還是國際格局變遷的生動寫照。美國如此隆重的250周年慶典，因政治操弄喪失國際吸引力，全程無任何大國元首到場。哈梅內伊的國葬，也是一次對當前國際秩序的「壓力測試」。約100個國家派出政要出席，這份名單本身就是一份微縮的全球地緣政治版圖。

俄羅斯、中國、巴基斯坦等國的高規格出席，以及沙特等海灣國家的到場，彰顯了「全球南方」與反霸權力量的團結。伊朗通過劃定「不邀請公開支援美以空襲的歐洲國家」的紅線，清晰地將外交場合變成了價值觀的站隊現場。儘管美國動用制裁與援助等工具向13個國家施壓，迫使其退場，但這種強權干預反而凸顯了美國話語權的衰退。越來越多的主權國家開始用行動證明：在多極化時代，外交選項不再由單一霸權壟斷。

7月4日的華盛頓，85萬枚煙花終將散去，拉什莫爾山上的總統雕像依舊沉默; 而德黑蘭街頭的千萬黑旗，卻可能成為重塑中東乃至全球地緣格局的長久變數。

這場同日上演的典禮與葬禮，宣告了舊有霸權敘事的力不從心。當一個超級大國只能依靠炫耀武力與歷史濾鏡來維繫自信時，另一個在制裁與戰火中挺立的國家，卻用悲憤與團結證明瞭文明的韌性。世界並未走向終結，而是在這種冰與火的劇烈碰撞中，加速撕裂，也加速重構。 未來的國際秩序，註定不會在華盛頓的煙花中誕生，而是在德黑蘭的肅穆與抗爭中，艱難地孕育。

這一天，一場典禮，一場葬禮，歷史的鏡子折射出，在新舊秩序劇烈交替、多極格局加速成型下，「霸凌與反霸凌」的較量日趨激烈，但歷史和公道終將站在正義的一方。