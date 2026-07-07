哈馬斯宣布移交權力至國家行政委員會 解除武裝問題仍不明
撰文：張涵語
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巴勒斯坦哈馬斯組織7月6日（周一）宣布，在執掌加沙20年後，計劃移交其統治權，並邀請美國支持的臨時政府——加沙國家行政委員會（NCAG）接管這片巴勒斯坦領土。
綜合外媒報道，哈馬斯在聲明中表示，已準備好移交安全保障以作為過渡的一部分，但並未像美國和以色列所要求的那樣，承諾單方面解除武裝。
一位哈馬斯官員表示，該組織希望加沙國家行政委員會能接手加沙，該委員會的任務是監督加沙未來的行政管理。分析家指出，哈馬斯的聲明很大程度上是一種象徵性的策略，旨在重啟停滯不前的和平進程。該進程阻礙了加沙地帶的重建和人道援助。
自2007年哈馬斯武裝人員從競爭對手法塔赫（Fatah）手中奪取加沙控制權以來，哈馬斯一直統治着加沙。而自去年10月美國斡旋達成的加沙以色列「停火」協議生效以來，哈馬斯多次表示準備退出日常治理，但其解除武裝的問題仍懸而未決。
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