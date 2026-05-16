哈馬斯證實指揮官哈達德身亡　為停火後以軍擊斃最高級別官員

以色列國防軍（IDF）5月16日表示，在15日對加沙發起的空襲中，擊斃哈馬斯高級指揮官哈達德（Izz al-Din Haddad）。據路透社報道，加沙城的清真寺已宣布哈達德「殉難」。哈馬斯其後也公開證實哈達德的死訊，未透露死因。



此次空襲造成至少7名巴勒斯坦人死亡，包括3名婦女和1名兒童。加沙中部的阿克薩烈士（Al Aqsa Martyrs）清真寺為哈達德及其妻女舉行聯合葬禮。這是去年10月停火協議達成以來，以軍擊斃的哈馬斯最高級別官員。

2026年5月16日，加沙市的哀悼者在抬著哈馬斯高級指揮官哈達德（Izz al-Din Haddad）的畫像，帶著哈達德及其妻女的遺體走在路上，為他們舉行葬禮。（Reuters）

哈達德出生於1970年，綽號「幽靈」（The ​Ghost），是哈馬斯任職時間最長的指揮官之一。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長曾發表聯合聲明，主張其是2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列的策劃者，需對相關人員傷亡負責。

目前以巴雙方在談判中仍陷僵局，以軍近期加大加沙襲擊力度，局勢持續緊張。