知情人士：特朗普和平委員會要求哈馬斯本周末確定裁軍計劃

據四名了解談判情況的外交官透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的和平委員會要求哈馬斯在本周末前敲定加沙地帶非軍事化協議。



《紐約時報》報道，這四名外交官說，和平委員會和哈馬斯的代表預計將於周二（4月7日）在開羅會面，力爭在本週末前達成非軍事化協定。儘管官員們堅持最後期限，但最終日期仍有可能改變。

《紐約時報》獲得並經兩名官員證實的一份以色列和平委員會內部檔顯示，如果加沙實現非軍事化，以色列軍隊將從大部分或全部領土撤出。

2023年11月20日，在美國加州史丹佛大學醫學院附近，史丹佛大學的醫生、護士和醫學生抗議以色列對加沙的攻擊。（Getty）

文件稱，以色列將解除長期以來對重要物資進入加沙的限制，給予武裝分子特赦，並提供臨時住房。

和平委員會負責加沙事務的高級官員姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）於今年3月向哈馬斯領導人提交了解除武裝方案。他在4月3日在社媒平台X上發文暗示，如果哈馬斯拒絕加沙非軍事化，將面臨嚴重後果。

「不願過河者，必將溺於大海。」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言，如果哈馬斯拒絕放棄武器，他將以武力解除武裝。

本文獲《聯合早報》授權轉載

