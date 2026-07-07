世界盃｜麥巴比遭巴拉圭參議員種族歧視　反擊「損害全隊的努力」

法國在世界盃16強憑隊長麥巴比（Kylian Mbappé）一箭定江山，擊敗使用「暗音兵法」的巴拉圭。而雙方就由場內鬥到場外，一名巴拉圭參議員在網上發表針對麥巴比的種族歧視言論，對方其後回應，指有關言論損害巴拉圭球員在今屆賽事期間所付出的努力。



《衛報》7月6日報道，巴拉圭女參議員Celeste Amarilla在社交平台X發文，形容麥巴比是「被殖民的喀麥隆人，而且拚命地將自己冒充成法國人」，又認為巴拉圭的球員應在賽後掌摑對方。

世界盃：巴拉圭在對法國的16強賽被批評用「暗黑兵法」，球隊最終仍被法國的麥巴比一箭定江山淘汰。（Reuters）

麥巴比其後發聲明回應，稱Amarilla是一名可恥的女人，並不值得擔任自己的職位。他認為對方不代表在賽事期間展示熱誠和榮耀的巴拉圭。

這名效力西甲班霸皇家馬德里的球星亦指出，Amarilla的魯莽及厚顏無恥的種族歧視行為，令全世界忘記巴拉圭在今屆世界盃創歷史的付出，為國家帶來最惡劣的形象。他不會容許像Amarilla這種人有散播仇恨及種族歧視的空間。

法國足總（FFF）亦力撐麥巴比，批評Amarilla的言論應受譴責，並表示計劃就事件提出刑事訴訟。總統馬克龍（Emmanuel Macron）強調國家與麥巴比站於同一陣線，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）則表明整個球壇需要團結打擊種族歧視。

巴拉圭外交部亦發聲明譴責Amarilla，指對方的言論有違國家宣揚的和平共存及專種人類尊嚴的價錢和原則，稱她的言行並不代表巴拉圭政府及民眾的立場。

Amarilla其後刪除原本的帖文，但刊登一封致麥巴比的公開信，稱自己不滿對方在賽前、比賽期間及賽後對巴拉圭球員的傲慢，因此要求對方道歉，並指麥巴比對她發表性別暴力言論，揚言會採取法律行動。但很多網民不賣帳，紛紛在她的帖文內批評對方詞窮，而且都擺脫不了自己是種族歧視者的形象。