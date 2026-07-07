世界盃｜夏蘭特慶功「脫到半裸」喜獲挪威公主抱　臉紅畫面曝

2026世界盃16強淘汰賽於7月6日登場，挪威隊以2比1擊敗巴西，史上首度闖進世界盃8強。「魔人」夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）此役梅開二度，成為球隊晉級最大功臣。此外，賽後他在更衣室赤裸上身慶祝時，挪威公主突然現身並與他擁抱，也意外成為外界焦點。



王室到場力挺 公主現身更衣室向球員祝賀

綜合外媒報道，這場16強賽在美國新澤西球場舉行，挪威公主英格麗德・亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）與斯維爾・馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）代表挪威王室到場觀賽，為國家隊加油。據報道，世界盃期間，國家元首或王室成員探訪國家隊相當常見，雖然通常遵循一定禮節，但現場氣氛有時也會相當輕鬆。

2026世界盃16強淘汰賽，挪威隊以2比1擊敗巴西後，夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德）賽後脫衣慶祝。（Reuters）

挪威「魔人」夏蘭特笑容滿面、滿臉通紅地與公主擁抱：

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賽後流出的影片可見，夏蘭特與隊員們當時在更衣室赤裸上身慶祝，驚喜發現亞歷山德拉公主與馬格努斯王子前來探望球隊，並向眾人表達祝賀。夏蘭特笑容滿面、滿臉通紅地與亞歷山德拉公主擁抱，隨後立即起身，禮貌地與她握手致意；亞歷山德拉公主看起來則對夏蘭特裸身毫不在意。

夏蘭特：從沒想過能擊敗巴西

包括夏蘭特在內的挪威球員，賽後仍對這場歷史性勝利感到難以置信。夏蘭特受訪時表示：「我簡直不敢相信，這輩子都沒想過會發生這種事。」他接着說：「我一直夢想著代表挪威參加世界盃，也希望能帶領球隊走得更遠，但我從沒想過我們能擊敗巴西。老實說，我曾認為有些事情是不可能做到的，但看來我錯了。」

夏蘭特也表示「我想這會是我一生都難忘的時刻。我們會繼續前進，也希望未來隊友們都會為曾經代表挪威國家隊站上這個舞台而感到自豪」。此外，在賽事方面，挪威將於7月11日在佛羅里達州邁阿密出戰8強賽，對手將是16強擊敗主辦國墨西哥的英格蘭。

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