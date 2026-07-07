世界盃｜西班牙絕殺葡萄牙　IShowSpeed見C朗告別看台落淚 | 有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）16強賽事本港時間7月7日（周二）凌晨上演「雙牙大戰」，結果由C朗拿度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，以0比1敗於宿敵西班牙，無緣晉級8強。美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）當日觀賽見C朗告別，在看台落淚。



身為C朗的死忠粉絲，IShowSpeed特別親臨現場觀戰。而在C朗世界盃最後一戰落幕後，作為頭號粉絲的甲亢哥在看台「掩面痛哭」。

IShowSpeed此前6月在洛杉磯球場觀賽期間，被瑞典球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）問到覺得哪只球隊會贏得世界盃時，素來支持C朗的iShowSpeed認為葡萄牙會贏。而「伊巴」率領的瑞典曾在2014年世界盃附加賽不敵葡萄牙，當時C朗獨取4球，因此這名瑞典球星心感不忿，而他聽到iShowSpeed的言論後，隨即請對方離開直播棚。

C朗賽前表示，今屆是其職業生涯的最後一屆世界盃，這場落敗也成為他最後一場世盃賽事。41歲的C朗拿度參加過6屆世界盃，他在分組賽對烏茲別克一仗入球，成為首個在六屆世界盃都有入球的球員。