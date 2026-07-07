美媒：特朗普加快修建白宮新停機坪　或與習近平訪美有關

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月6日表示，白宮正建造新直升機停機坪，強調這項工程旨在解決總統乘坐直升機離開白宮時，地面草坪面臨「被燒毀」風險的問題。美媒則引述消息與建築公司文件指出，政府要求人員全日勞作加快修建工程，而這可能與中國國家主席習近平的9月訪美有關。



《華盛頓郵報》引述3位消息人士指出，建築工人早在上周一（6月29日）開展施工以來，便一直駐守在現場。報道還引述建築公司一封信件以及郵寄到特朗普政府的施工計劃，其中有在建築公司的努力下，將原定施工期限縮短超過一個月的記錄，其中寫明會按照「包括全天候24小時、每週7天的工作時間」的計劃投入施工。

2026年7月3日，美國華盛頓特區，圖為白宮南草坪上正在修建一個停機坪。（Getty）

此外，建築公司還被要求最遲須於9月17日完工，這一時間點較特朗普邀請習近平9月24日訪美的日程要稍早一週的時間。報道還提及這項工程造價約1300萬美元，還包括南門廊（South Portico）和鄰近行車道的翻新項目，這價格較特朗普周一發表講話時提到的大約5或600萬美元要高。

法媒報道指，這座停機坪位於白宮南草坪（South Lawn）上，數十年來歷任總統及其家庭成員常被拍到在這片草地登上或離開「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機。外界先前普遍報道指，直升機升降而排出的廢氣會導致草地燒焦，特朗普則補充這氣流十分強勁，實際上會將草連根揚起。