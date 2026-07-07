從格陵蘭北約關稅到世界盃　特朗普與歐洲爭端屢發

在美歐地緣政治緊張局勢本已加劇之際，國際足協（FIFA）在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入後允許美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）暫緩停賽處罰，美歐齟齬再次升級。



《紐約時報》報道，美國與歐洲之間的緊張關係周一（7月6日）出現新的波折，FIFA在賽前作出爭議決定，暫緩美國前鋒巴洛根的禁賽處罰，他因此可以在世界杯16強賽對壘比利時一役中上場，這引發了比利時官員和歐洲足球界人士的強烈憤怒。

世界盃：美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌獲緩刑，令他趕及在16強對比利時的賽事上陣，惟無法協助球隊再進一步。他賽後獲比利時教練魯迪加西亞安慰。（Reuters）

這一舉動使FIFA的紀律審查程序成為全球關註的焦點，同時也引發美國在世界杯16強對手比利時的不滿與憤怒。兩隊在6日交鋒，最終美國以1比4大敗，無緣晉身8強。

自特朗普去年1月重返白宮以來，在過去一年多，跨大西洋關係一直處於緊張狀態，而北約領導人周二（7日）到土耳其安卡拉出席峰會，這一關係又將面臨新的考驗。

2026年1月24日，白宮X平台官方帳號發布一張AI生成照片，畫面中特朗普（Donald Trump，又譯川普）與手持美國國旗的企鵝並肩走在冰上，走向格陵蘭國旗。（X@WhiteHouse）

特朗普今年初威脅要吞並北約成員國丹麥的自治領地格陵蘭島，此舉動搖了北約的根基。他也抨擊歐洲領導人在伊朗戰爭中沒有支持美國。

除此之外，特朗普還威脅要撤回駐紮在歐洲的美軍，駐歐美軍被視為對俄羅斯的重要威懾力量；他也猛烈抨擊在軍事上投入不足的北約盟國。

歐洲領導人一直希望借本周北約峰會展示他們在軍事上的巨額投入，以期說服特朗普讓美國繼續留在北約。北約峰會7日至8日在安卡拉舉行，特朗普將出席。

特朗普6日在白宮講話時確認，他要求FIFA重新審查美國前鋒巴洛根被禁賽的處罰。特朗普說，他要求FIFA重新審查這一決定，他認為「這並沒有犯規」。

特朗普說，他與FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）通話，僅要求他們重新審查決定，他並沒有要求恩芬天奴一定要暫緩巴洛根的禁賽決定。

恩芬天奴同日發表聲明說，他經常與特朗普討論與世界杯相關事宜。

2025年8月22日，美國華盛頓，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右一）向美國總統特朗普（Donald Trump，右二）獻上2026世界盃決賽的門票，上面寫有第一排第一個座位。（X@WhiteHouse）。

恩芬天奴說：「在我們的談話中，我向他（特朗普）解釋，由FIFA獨立司法機構負責的法律程序正在進行，禁賽由主管機構在適當時候作出裁決。這是FIFA的運作方式，也是我始終堅持的原則。」

比利時智​​庫布魯蓋爾研究所的分析師柯克加德說，歐洲各國政治領導人很可能將這次世界杯風波視為「美國在特朗普治下如何淪為一個無法無天、不受約束之地」的又一例證。

他指出，從長遠來看，這可能會讓那些原本就與特朗普保持距離的歐洲右翼領導人更難與這位美國領導人結盟。

但就短期而言，歐洲領導人在安卡拉北約峰會「急需」特朗普的支持，因為烏克蘭在抵禦俄羅斯的戰鬥中需要美製「愛國者」防空系統。

柯克加德說：「所以他們不會主動挑起爭端。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

