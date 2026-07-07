世界盃｜比利時挫美國晉八強　球員跳舞「致敬」特朗普｜有片

比利時7月6日在世界盃十六強賽以4比1擊敗美國，成功晉級半準決賽，不僅令比利時晉級世界盃八強，還更被視為對國際足協（FIFA）撤銷美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）紅牌決定的無聲抗議。



巴洛根在上一場對波斯尼亞的比賽中被罰紅牌，理應停賽一場，但FIFA在賽前突然暫緩執行處分，令他得以披甲上陣。據報美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾親自遊說影響紅牌決定，此舉引發比利時以至歐洲足協（UEFA）強烈不滿，UEFA直斥決定「難以理解且毫無道理」。

比利時隊在賽後隨即透過官方社交媒體發布慶祝照片，配文寫道：「推翻這個吧。」並跳起了模仿特朗普的舞蹈。隊長泰利文斯（Youri Tielemans）坦言事件激勵了球隊：「我們得悉消息後召開了會議，告訴自己要用場上表現說話。」門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）則指近日感受到美方「缺乏尊重」，認為球隊用勝利證明實力。

世界盃：美國主場1比4不敵比利時，門將馬特費斯（Matt Freese） 的一次失誤導致球隊無法翻生，最終在16強止步。（Reuters）

教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）則淡化爭議的影響，強調球隊專注於戰術部署，並透露賽後已與巴洛根交談，直言「錯不在他」。比利時將於本周五與西班牙爭奪四強席位。