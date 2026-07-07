世界盃｜特朗普介入難阻美國出局　魯比奧更稱要在北約「追究」

感覺真是一張紅牌引發的慘案！之所以說「慘案」，倒不是砰砰兩槍，真刀真槍幹起來了。儘管世界盃期間，美國槍聲依然不斷。



而是基於三個層面。

1. 美國聲譽更慘了

用一位美國網友的話說吧，「世界盃原本做得相當出色，將世界團結在一起，並修復了美國的聲譽，但現在，因為這一張紅牌，世界確實團結起來了，都在反對美國作弊，美國形象更完蛋了。」

FIFA主席芬天奴與特朗普關係密切。（Reuters）

2. 美歐關係更糟了

歐洲人也萬萬沒想到，開開心心到美國踢世界盃，卻遭到了前所未有的羞辱，美歐間的裂痕更大了，雙方球迷甚至要大幹一場。

3. 我們的記憶被扭曲了

很簡單，以後全世界想起2026年世界盃，最先想起的，可能不是誰拿了世界盃，更不是美斯、麥巴比等眾多明星，而是一張美國球星的紅牌，居然特朗普一個電話，國際足協都能更改決定，下場你可以繼續打。

歷史往往只記住最具衝擊力的瞬間，而這張紅牌，恰好成了2026年最刺眼的符號。這不是慘案是什麼？

唉，權力一旦越過賽場的邊界，規則便成了可以隨意揉捏的麵糰。尤其讓歐洲人憤怒的是，美國和國際足協還不斷在傷口上撒鹽。在白宮，美國人喜氣洋洋，彈冠相慶。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）誇讚特朗普。他說：

我代表全體美國人，謝謝您廢除了那張荒謬的紅牌。

特朗普故作羞澀：那很有趣。

克魯茲：那太精彩了。國際足協獎盃在這裏（白宮）放那麼久，看來是有原因的……

美國共和黨參議員Ted Cruz肖像。（Wikipedia）

至於外界的雜音，特朗普表態，這都不是事。而且，他親自承認，他確實進行了干預，跟國際足協主席溝通了下。

「我看了那個回放，我是一個熱愛體育運動的人……那不是犯規。那甚至連違規都算不上……這個裁判，如果你查查他的過去，就會發現他有點可疑。他做了一個沒人能相信的判罰……他（巴洛根）是我們最好的球員之一。而他卻給了他一張紅牌。我當時都不知道那意味着什麼……是的，我要求國際足協進行復審。」

這是特朗普的原話。意思很清楚，這不就是在世界盃賽場上，兩個球員碰巧撞在了一起，怎能算犯規呢？

特朗普親自承認他對此事進行了干預，跟國際足協主席有溝通。（Reuters）

而且，特朗普還指控，裁判很不地道，做事很可疑，要查一查。感覺如果不是國際足協火速更改了決定，美國很可能將這個裁判驅逐出境，甚至全球制裁或者追殺。

總統都這麼說了，我看到，美國國務卿魯比奧快馬殺到，開始充當裱糊匠。最讓人哭笑不得的，他還安慰比利時說：「如果你是比利時人，你為甚麼要希望踢一場比賽並贏得勝利，然後你贏了這場比賽，但每個人都會爭論你其實並沒有真正贏得它，因為對方的最佳球員、得分王在比賽中不在場！」甚麼意思？

比利時啊比利時，如果我們的最佳球員不上場，你們贏了是不是也沒勁啊！（編按：美國最後以1比4不敵比利時，16強止步）

哦，他還說了一句：

也許會變成一場國際事件。我不知道，也許我們明天會在北約會議上提這件事！

魯比奧有一點還是很清醒的，這確實已經成了一個國際事件。我看到，歐洲足協也很「罕見」發了一個聲明，痛罵國際足協太荒唐。第一句話就是，國際足協的決定，「已經越過了紅線」。

歐洲足協認為國際足協的決定「已經越過了紅線」。（Reuters）

第二句話則是苦口婆心，說：「足球和其他任何運動一樣，都依賴規則。規則是公平、誠實、透明競爭的基礎。有時候，規則可以有解釋空間。但在這個案例中沒有。紅牌之後至少自動停賽一場，並不是一個可以自由裁量的選項，也不需要主管機構另行作出決定才能生效。這是寫入規則的原則，不能被例外處理，更不用說是在一項賽事進行中臨時開例，而此前已有多名球員處於同樣情況，並按規定正常執行了停賽。」

第三句話則是警告，「當規則的確定性不再能由其守護者保障時，比賽的完整性就會受到威脅，賽事的公信力也會被削弱。」

最後一句話，

我們對這一前所未有、令人費解且毫無正當理由的決定表示難以置信。

感覺歐洲人的肺都要氣炸了。欺負來欺負去，美國人最後欺負到歐洲人頭上。意大利足協新任主席馬拉戈（Giovanni Malagò）就痛罵：

別自欺欺人了；這一決定帶有明顯的政治色彩……客觀而言，它開創了一個極其危險的先例。

意大利足協新任主席Giovanni Malagò。（Reuters）

國際足協前主席，也就是恩芬天奴（Gianni Infantino）的前任白禮達（Sepp Blatter）也表態：「紅牌判罰絕不應因政治電話而被推翻。」 「如果美國總統出面干預國際足協主席——導致某位球員突然獲准參加世界盃淘汰賽——那麼一個問題便不可避免地浮現：國際足協，你將何去何從？」

歐洲足協前主席、法國足球老將柏天尼則用了一個詞形容：「可恥！」

可恥啊可恥。這真是歐洲人的奇恥大辱。被罵得狗血噴頭的恩芬天奴又怎麼說？我看了下，他7月6日也發了個聲明，大致意思就是：

① 解除巴洛根紅牌禁賽決定，是國際足協紀律委員作出的，與我無關，我尊重決定；

② 這也與特朗普給我電話無關，我經常接到很多人電話電郵的……



不得不說，恩芬天奴臉皮也是久經考驗，此地無銀三百兩吧。至於比利時的憤怒抗議，國際足協很快駁回：比利時你投訴無效。

最後，怎麼看？出差中，今天就不粗淺三點了，就一點感慨吧。

不由想起美國波士頓猶太人屠殺紀念碑上的那段銘文：

在德國，起初他們追殺共產主義者，我保持沉默——因為我不是共產主義者；

接着他們追殺猶太人，我保持沉默——因為我不是猶太人；

後來他們追殺工會成員，我保持沉默——因為我不是工會成員；

此後他們追殺天主教徒，我保持沉默——因為我是新教教徒；

最後他們奔我而來，卻再也沒有人站出來為我說話了……



我就不擴大話題了，就只說這屆世界盃吧。

我也不是真球迷，就偶爾看幾分鐘，確實有不少精彩的瞬間，但更有太多讓人感慨的地方。這屆世界盃，多少本應去賽場的人，最後被美國拒絕進入，歐洲人表達不滿了嗎？

還有，伊朗隊遭受如此荒唐的安排，甚至在美國比賽不得在美國過夜，歐洲人表達憤怒了嗎？

最後，美國乾脆直接奔歐洲來了，歐洲人才感到委屈，才想到抗議，要抗議不公，抗議雙標，抗議卑鄙……

一切都晚了。所有對不公和雙標的沉默，最終都會化作落在自己身上的利刃。這個世界，卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。

哦，特朗普還發出了最新警告：如果比利時擊敗了我們，我會說這是被操縱的，就像（我指控）2020年選舉被操縱一樣。比利時啊比利時，你們看着辦吧。

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【本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》】