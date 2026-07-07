美媒：伊朗革命衛隊向霍爾木茲海峽商船發射導彈　兩船受損無傷亡

美國傳媒引述官員消息報道，伊朗革命衛隊於周一（7月6日）晚間向途經霍爾木茲海峽的商船發射至少兩枚導彈，導致兩艘商船嚴重受損，但未有造成傷亡。



據《Axios》7月7日引述兩名美國官員報道，其中一艘遇襲船隻疑似為卡塔爾天然氣運輸公司Nakilat旗下的液化天然氣油輪。

《華爾街日報》取得錄音顯示，該船左舷引擎室頂部被擊中，機艙起火冒煙，船員安全並集合在右舷。此外，英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）表示，周二清晨一艘油輪在阿曼利馬以東約8海里處遭不明物體擊中左舷起火，暫無傷亡或環境污染報告。

資料圖片：Al Rekayyat航運信息。（Marine Traffic）

伊朗革命衛隊周末曾通過海事無線電警告船隻，稱「我們的導彈和無人機已準備好向你們開火」。此前美國與以色列對伊朗發動打擊觸發戰爭，雖有臨時協議保障航行安全，但商船仍屢遭攻擊。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一表示，美國要麼與伊朗達成協議，要麼「完成任務」，再次口頭發出軍事威脅。