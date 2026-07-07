美國ICE用內部部門調查公民　女子發布明尼蘇達槍擊文遭要求刪除

美國移民及海關執法局（ICE）兩名特工此前在6月，強迫一名投票站工作人員貢耶亞（Paigelynne Gonyea）簽署一份警告通知，並要求她刪除在Instagram上發布的一則貼文，貼文中提及在明尼阿波利斯（Minneapolis）擊斃白人女子古德（Renee Good）的特工，並呼籲起訴他。ICE的警告通知是由專業責任辦公室（OPR）發出，該機構本應扮演內部監督角色，但ICE現在被指利用自己的內部部門來調查美國公民。



美媒WIRED報道，ICE的警告通知指，以「威脅襲擊、綁架和/或謀殺」聯邦官員或其直系親屬來妨礙聯邦官員工作是違法的。該表格還要求貢耶亞刪除帖文或停止這種行為。貢耶亞則稱，「我的簽名等於認罪。我拒絕簽字。」

OPR辦公室原本職責是負責檢查拘留設施、調查員工和承包商的不當行為指控，以及處理新申請人的安全審查。但最近的法庭文件顯示，OPR似乎正在因為貢耶亞等人在網絡上發表的言論而對他們展開調查。

在四月提交的一份法庭聲明中，一名ICE官員表示，在2025年1月至2026年3月期間，OPR辦公室調查131宗涉及「全國範圍內針對ICE員工的人肉搜索及威脅事件」案件。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲女子古德（Renee Nicole Good）2026年1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭探員羅斯連開多槍擊斃。圖為事情激化前，她對羅斯說話。（X@EdKrassen）

特朗普（Donald Trump）政府多位官員主張，自本屆政府執政以來，針對ICE官員的威脅增加。政府還試圖擴大「人肉搜索」的定義，將通常指公布個人家庭住址等特定信息的行為，擴展至拍攝和錄製ICE員工在執行公務時的照片與影片。