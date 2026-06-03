中東戰火致全球供應鏈中斷　UNICEF警告：兒童救命物資恐斷供

聯合國兒童基金會星期二（6月2日）警告稱，與中東危機相關的全球運輸成本飆升和供應鏈中斷，正威脅着向兒童運送救命援助物資。



路透社報道，伊朗戰爭爆發近100天後，海灣地區主要航道周邊安全局勢加劇，導致燃油價格和保險費上漲，而其他港口的擁堵也加劇了運輸中斷，阻礙了援助物資的運送。

海灣地區主要航道周邊安全局勢加劇。（Getty Images）

聯合國兒童基金會表示，由於海運延誤，他們越來越依賴空運。僅在第一季度，基金會就幾乎耗盡了物流合作伙伴捐贈的包機服務年度捐款。

在長達四到六周的延誤中，基金會不得不將物資空運至黎巴嫩和加沙。基金會全球運輸和物流主管米厄斯告訴記者，這種情況前所未有。

由於蒙巴薩和達累斯薩拉姆的港口仍然擁堵，基金會也只能依靠空運來應對剛果民主共和國的伊波拉疫情。

中東亂局阻伊波拉疫苗運送▼▼▼

基金會估計，部分物資的交付時間目前已延誤長達六個月。米厄斯說，繞道好望角的運輸路線將使交付時間延長兩到四周。

基金會表示，今年第一季度在馬裏的運輸預算激增36%。從肯尼亞製造商向索馬里、南蘇丹和剛果民主共和國運輸食品紙盒的成本增加30%。

基金會表示，今年第一季度在馬裏的運輸預算激增36%。（Getty Images）

基金會還報告稱，為尼日利亞的脊髓灰質炎疫苗接種運動，額外支付20萬美元用於重新安排注射器的運輸路線，運輸成本增加56%。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】