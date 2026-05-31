世界盃2026｜海地相隔52年再進決賽周　有球迷憂ICE執法不敢觀戰

隨着2026年世界盃臨近，許多居住在美國的無證移民及少數族裔球迷表示，因擔憂遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕，可能不敢親赴賽場支持所屬的國家隊，其中海地球迷的憂慮尤為明顯。



半島電視台報道，海地將於6月14日在麻薩諸塞州的吉列體育場迎來本屆世界盃首戰，這是該國相隔52年再闖世界盃決賽周。麻州聚居約8.7萬名海地裔居民。一名40多歲海地裔貨車司機表示，他雖極想見證國家隊歷史時刻，但律師建議他不要乘坐飛機，以免在機場被捕。他直言：「我不想被ICE逮捕。」

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）為足球場鋪上真草，為馬上到來的世界盃做準備。（Reuters）

維珍尼亞州移民權利聯盟的薩爾米恩托（Monica Sarmiento）指出，社區普遍感到恐懼，因ICE的執法行動不僅針對無證者，亦波及持保護身份者，且70%被逮捕、拘留及驅逐者無犯罪記錄。

本屆世盃104場比賽中有78場在美國舉行。超過120個美國民權組織於4月聯合發布「旅行建議」，警告前往美國的球迷、球員及記者可能面臨入境被拒、逮捕、驅逐、種族定性及不人道對待的風險。美國國土安全部發言人則回應稱，合法入境的國際訪客無需擔心，執法目標僅為非法停留者。

與此同時，洛杉磯的體育場工作人員表明，若ICE在SoFi體育場部署，他們將發起罷工。