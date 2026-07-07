中國對日關鍵礦產出口停滯滿半年　日企庫存告急摸索替代手段

中方最新貿易數據顯示，中國自今年1月6日強化對日雙用途物項出口管制以來，對日本出口的稀土及稀有金屬等多種關鍵礦產持續停滯。



數據顯示，1月起中國對日未再出口鎝、鋱（高性能永磁體原料），以及航天用的「非混合或非合金」鈧、釔；稀土磁鐵對日出口5月按月大挫35%。稀有金屬方面，鉬粉（導彈部件原料）自1月起零出口，鎢部分品類2月起停運，鎵產品1至4月暫停。富士電機5月有兩名日籍員工因涉嫌帶走稀土相關產品被中方拘留；6月底，防衛研究所及三菱電機子公司等20家日方實體被列入管制名單，累計達40家。

日本首相高市早苗去年11月就「台海有事論」態度後，引起中方反彈，兩國關係跌至低點，高市一直未應中方要求撒回相關言論，中方反擊手段亦步步進迫。

2026年3月24日，在中國國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

據共同社7月7日報道，日本企業之間越來越多的人表示，稀土等關鍵礦產「某些品類仍處於完全採購不到的狀況」。庫存也開始見底，企業方面紛紛推進替代性採購或更換為替代品。

日企庫存告急，用於機床等領域的稀有金屬鎢相關品類今年2至5月的對日出口量為零。住友電氣工業社長井上治坦言5月從中國採購「完全停止」，正轉向美國替代採購。鎢相關品類漲價，住友電工飛機加工工具漲逾60%，機床商OSG鑽孔機等漲最多75%。

日本官民正加速供應鏈多元化，與澳洲Lynas Rare Earths探討新開發稀土礦山，並增加釤、釔等品類進口。

高市早苗去年底在眾議院答詢時，表明在「台灣有事」的情況下，日本有可能進入存立危機事態，意味可能解禁集體自衛權。中日關係已跌至多年來的最低點。北京收緊了至少16種礦產的出口管制，其中包含7種稀土元素。