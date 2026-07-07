日本少女遭逼脫光墮橋致死案　被告放棄上訴最終判囚27年

日本北海道旭川市一名23歲的無業女子內田梨瑚，2024年時因不滿17歲的女高中生把她的照片上傳到社交平台，竟將對方約出後監禁施暴，最後導致其全裸墜河身亡。被告內田梨瑚後被判處27年有期徒刑，因控辯雙方均未在7月6日截止日期前提出上訴，因此判決已最終生效。



根據起訴內容，無業女子內田梨瑚於2024年4月夥同另一名當時19歲的共犯，將一名17歲女高中生強行帶上車並監禁，隨後帶往旭川市知名景點神居古潭附近的橋樑。

檢方指出，兩人逼迫被害少女脫光衣物坐上橋樑欄杆，並不斷以「去死」、「跳下去」等言語威脅，最終導致少女墜入河谷身亡。審理期間，內田承認曾監禁被害人，但否認具有殺意，並主張自己沒有將少女推落橋下。然而，先前已因同案被判有罪確定的共犯作證表示，曾親眼目睹內田以雙手推擠被害人身體。

據其律師稱，內田梨瑚對法院不採納其同謀的部分證詞表示感謝，因共犯聲稱內田梨瑚有推人行為。