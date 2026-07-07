日本驚悚虐待案　42歲女慘遭「針線縫嘴」　逃入店舖靠紙條求救

日本茨城縣日前發生一宗恐怖案件，49歲女子櫻井政惠涉嫌虐待同居人，還持針線將其嘴巴縫住；42歲受害者藉機逃離民宅後躲進店舖求救，才揭露本宗事件，警方則在獲報後迅速逮捕櫻井政惠，案件詳情仍待調查。



42歲女「嘴巴遭縫合」

綜合《讀賣新聞》等日媒報道，事件發生在當地時間6月30日，位於日本茨城縣古河市的一處店舖；店員回憶，當時看到一名女子跌跌撞撞跑進店裡，一言不發的同時兩手顫抖著遞上寫著「請救救我」的紙條。

49歲女子櫻井政惠涉嫌軟禁、虐待同居人，還持針線將其嘴巴縫住。（截取自YouTube@tbsnewsdig）

看到了紙條上的內容，店員才驚恐的發現該名女子「嘴巴被縫起來」，趕忙報警處理。

受害人數可能增加

該名受害女子則在恢復過後坦言，自己去（2025）年4月起就和櫻井政惠同居，期間多次遭到虐待，但因為太害怕而沒辦法逃跑，日前被縫住嘴巴後強忍疼痛一整天，才趁櫻井政惠外出的空檔出門求救。

受害女子趁櫻井政惠外出的空檔出門求救。（截取自YouTube@@tbsnewsdig）

警方接手調查後，於6日逮捕櫻井政惠，研判可能還有更多受害者，詳情仍待調查。

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