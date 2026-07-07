法國極右馬林勒龐案　法院裁決為其參選總統開綠燈　須戴電子腳鐐

法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）遭法院裁決挪用歐盟公款罪成，禁止她在5年內競選公職，她提出上訴後，巴黎上訴法院7月7日作出裁決，將禁止其競選公職年期縮短，意味她可參加2027年的法國總統大選，不過競選時要戴電子腳鐐。



是否參選仍存變數

馬林勒龐過去曾表示，她不願在接受電子監控期間競選總統，故此她會否參選總統，仍存在變數。

在此案中，馬林勒龐等人被裁定2004至2016年挪用歐盟資金支薪給旗下僱員罪成。

馬林勒龐2026年7月7日在巴黎現身法院（Reuters）

根據上訴法院的新裁決，馬林勒龐判囚3年，其中2年為緩刑，1年為戴電子腳鐐。

法院又把禁止她5年內競選公職的年期，降至45個月，其中30個月緩期執行，意味實際僅15個月，這項裁決意味她仍可在佩戴電子腳鐐的情況下參加2027年法國總統選舉。

法院並判她10萬歐元的罰款。

法國大選民調：極右派領先

在法國總統大選的民調走勢中，極右國民聯盟主席、與馬林勒龐同黨的巴德拉（Jordan Bardella）領先，民調顯示若他與法國前總理菲利普（Edouard Philippe）競逐，他有望以52%得票勝出。

國民聯盟仍未決定總統候選人，若馬林勒龐未能出選，巴德拉將成為候選人。