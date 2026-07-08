伊朗指責美國一再違約　警告將果斷回應

美國對伊朗發動新一輪空襲後，伊朗指責美國一再違反雙方達成的諒解備忘錄，並警告將採取「果斷」行動。



法新社報道，伊朗外交部在伊朗國家廣播電視台新聞網（IRIB News）的即時通信平台Telegram發佈聲明說：「伊朗對美國違約行為可能帶來的後果發出嚴厲警告，並將採取果斷措施維護自身利益和國家安全。」

據IRIB報道，伊朗格什姆島（Qeshm Island）發生六次爆炸，錫裡克市（Sirik）發生七次爆炸，主要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）也發生了爆炸。

美國中央司令部星期二（7月7日）在X平台發表聲明，稱美軍已開始對伊朗發起一系列強力打擊，這些打擊是為了回應伊朗對三艘航經霍爾木茲海峽商船的襲擊。

美伊關係：FILE PHOTO: Iran's and U.S.' flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

聲明說：「伊朗所展現的侵略行為毫無道理、危險，並且公然違反了停火協定。」

同日，美國重新對伊朗石油實施制裁。 消息公佈後，油價上漲超過5%。

美國財政部6月21日發放為期60天的臨時許可證，授權伊朗銷售石油至8月21日。 美國的最新決定將這項臨時許可證的截止日期提前至7月17日。

英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）7日早前通報，一艘油輪在阿曼岸外被不明投射物擊中並起火。這是UKMTO在24小時內通報的第三宗船隻遇襲事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

