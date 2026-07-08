美國境內唯一北約聯合作戰司令部　首次由英國領導

北約歐洲盟軍最高司令（SACEUR）、美國空軍上將Alexus G. Grynkewich於7月7日表示，自今年9月起，位於美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的北約聯合作戰司令部（JFC Norfolk）將首次由英國將領、陸軍上將Nick Perry領導。這意味着歐洲國家在北大西洋公約組織（NATO）扮演日益吃重角色。



Nick Perry從軍超過30年，2024年11月接任英國聯合作戰司令（CJO）。Grynkewich提到，這位英國上將曾指揮管控英國所有海外軍事行動，因此有機會與多國建立強健關係，這一點有助北約。

北約目前有3個聯合作戰司令部，分別位於諾福克、荷蘭布倫蘇姆（Brunssum）、意大利那不勒斯（Naples）。JFC Norfolk是唯一位於美國的北約聯合作戰司令部。

北約・北約標誌：FILE PHOTO: Banners displaying the NATO logo are placed at the entrance of new NATO headquarters during the move to the new building, in Brussels, Belgium April 19, 2018. REUTERS/Yves Herman/File Photo

JFC Norfolk位於全球規模最大的海軍基地，指揮北約盟軍在北大西洋、英國、北歐，以及含北極圈在內高北方區域（High North）的跨軍種行動，是北約最重要司令部之一，也是北約盟軍的北美洲總部，作戰領域涵蓋陸、海、空、太空和網路。

英國國防部同日表示，未來北約所有3個聯合作戰司令部皆將由歐洲成員國將領領導，而美國擬領導北約盟軍的個別軍種司令部，包括總部位於德國蘭斯坦（Ramstein）空軍基地的空軍暨太空軍司令部（AIRCOM）、位於土耳其伊茲米爾（Izmir）的陸軍司令部（LANDCOM），以及英國諾斯伍德（Northwood）海軍司令部（MARCOM）。