北約峰會將開鑼　多國領袖拋數百億軍備交易　以響應特朗普要求

北約峰會7月7日在土耳其安卡拉開鑼，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達當地，準備出席峰會。路透社報道，北約多國領導人7日率先公布總值數以百億美元計的軍備交易，旨在向特朗普展示盟國響應其增加歐洲防務開支的要求。



北約秘書長呂特（Mark Rutte）在土耳其安卡拉防務工業論壇上，呼籲聯盟內防務工業「革命」，警告俄羅斯及中國、朝鮮、伊朗軍事威脅，並稱未來5年北約成員將投入逾400億美元提升反無人機能力。

交易細節包括歐洲國家向美國諾斯洛普·格魯曼（NOC.N）採購監視無人機、北約向瑞典薩博（SAABb.ST ）購買GlobalEye空中預警機以替換老化AWACS機隊。

美國洛克希德·馬丁（LMT.N）與德國萊茵金屬（RHMG.DE）簽署一項草案，意向在德國聯合生產ATACMS短程彈道導彈——為該型導彈首次在美國以外生產。

2026年7月7日星期二，美國總統特朗普與土耳其總統艾爾多安在土耳其安卡拉貝斯特佩總統府出席歡迎儀式。（Reuters）

特朗普抵安卡拉與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面後出席峰會。據報特朗普預料將告知埃爾多安，准許土耳其重返F-35戰機項目，此前土耳其由於購買俄製S-400防空系統遭到華盛頓制裁，被從F-35戰機計畫中除名。

特朗普近期再批歐洲分擔不足，並曾威脅退出北約或忽視集體防衛承諾；2月美國攻打伊朗後，他更批盟國支援不力。歐洲官員憂峰會再起爭拗。

北約預料重申支援烏克蘭，承諾2026年提供800億美元協助。周一俄軍導彈無人機轟基輔區致至少28死，暴露烏克蘭美製防空攔截彈短缺的問題。