北約峰會將開鑼 多國領袖拋數百億軍備交易 以響應特朗普要求
撰文：韓學敏
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北約峰會7月7日在土耳其安卡拉開鑼，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達當地，準備出席峰會。路透社報道，北約多國領導人7日率先公布總值數以百億美元計的軍備交易，旨在向特朗普展示盟國響應其增加歐洲防務開支的要求。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在土耳其安卡拉防務工業論壇上，呼籲聯盟內防務工業「革命」，警告俄羅斯及中國、朝鮮、伊朗軍事威脅，並稱未來5年北約成員將投入逾400億美元提升反無人機能力。
交易細節包括歐洲國家向美國諾斯洛普·格魯曼（NOC.N）採購監視無人機、北約向瑞典薩博（SAABb.ST ）購買GlobalEye空中預警機以替換老化AWACS機隊。
美國洛克希德·馬丁（LMT.N）與德國萊茵金屬（RHMG.DE）簽署一項草案，意向在德國聯合生產ATACMS短程彈道導彈——為該型導彈首次在美國以外生產。
特朗普抵安卡拉與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面後出席峰會。據報特朗普預料將告知埃爾多安，准許土耳其重返F-35戰機項目，此前土耳其由於購買俄製S-400防空系統遭到華盛頓制裁，被從F-35戰機計畫中除名。
特朗普近期再批歐洲分擔不足，並曾威脅退出北約或忽視集體防衛承諾；2月美國攻打伊朗後，他更批盟國支援不力。歐洲官員憂峰會再起爭拗。
北約預料重申支援烏克蘭，承諾2026年提供800億美元協助。周一俄軍導彈無人機轟基輔區致至少28死，暴露烏克蘭美製防空攔截彈短缺的問題。
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