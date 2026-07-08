北約峰會｜特朗普重申格陵蘭應由美國控制　稱島嶼遭中俄船隻包圍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月7日說，丹麥自治領地格陵蘭應由美國控制，而不是丹麥。



路透社7日報道，特朗普當日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間作出上述表態。他指出，格陵蘭問題損害了他與北約的關係，批評丹麥沒有真正花錢幫助格陵蘭，但後者對美國很重要，並聲稱該島遭中俄船隻包圍。

格陵蘭是丹麥的半自治領土，特朗普多次聲稱美國必須取得或控制格陵蘭，曾引發散國和丹麥之間緊張。美國和丹麥都是北約創始成員國，這一爭議也在歐洲引起關注。相關問題後來轉入外交渠道處理。

特朗普7日還表示，儘管美國花了大量資金幫助丹麥應對俄羅斯的威脅，但丹麥方面在格陵蘭問題上仍不願配合。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）早些時候曾指出，美國與丹麥和格陵蘭方面的對話仍在每月進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

