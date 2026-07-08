王毅結束訪問北歐四國　重申堅持夥伴關係定位並深化經貿互利合作

中國外長王毅於7月2日至7日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。王毅同4國外長分別舉行會談，期間還與丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）、瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）友好交流。王毅7月7日表示，訪問取得多項積極共識和成果，包括堅持夥伴關係定位、深化經貿互利合作、打造綠色創新標杆、加強全球治理合作、增進人文友好交流。



王毅周二稱，中方強調中歐是夥伴不是對手，合作是基本面和主基調。雙方都支持中歐加強各層級全方位對話。雙方同意尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，把分歧放在合適位置。他補充說，中國與瑞典同意建立兩國副外長級政治磋商機制。

中方重申，中國市場對包括4國在內的各國企業高水平開放，希望4國為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，並與中方堅定支持自由貿易和經濟全球化，反對單邊行徑和「脫鈎斷鏈」。

2026年7月4日，瑞典斯特哥爾摩，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson，右）與到訪的中國外長王毅（左）舉行會面。（中國外交部網站）

各方同意進一步深化在低碳轉型、循環經濟、綠色航運、生物製藥等領域合作，並高度關注人工智能的發展和治理，同意加強人工智能全球治理對話，探討共同治理規則，重視中國主張的以人為本、智能向善、普惠包容、協同共治理念。

四國讚賞中方對其公民赴華實施單方面免簽政策。中方歡迎更多北歐民眾來華參觀訪問，也希望北歐國家為中國民眾往訪提供更多便利。雙方亦就烏克蘭危機、中東局勢等國際和地區熱點問題充分交換看法，認為所有戰事衝突都應通過對話談判政治解決，各方應為此發揮建設性作用。